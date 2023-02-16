《神州經脈》中國續拋美債 習近平接受邀請方便時訪伊 A股跳水

滬深股市今早窄幅高開後反覆向上，不過午後齊齊翻綠，滬綜指盤中收復3300點，午後集體跳水，全日跌0.96%，報3249.03點，三千三復失，創2022年12月20日以來最大單日跌幅。深成指則跌1.3%，創業板指跌1.36%。

（Shutterstock圖片）

券商、地產等大金融板塊上揚，中字頭股票強勢拉升提振指數表現。不過ChatGPT概念股衝高回落，芯片板塊明顯下挫。個股呈現普跌態勢，兩市近4500股飄綠，上漲個股僅400餘隻。

國際金融協會（IIF）數據顯示，今年1月外資流入中國股市金額顯著增加，達176億美元，創下2020年12月以來最高水平。國家外匯管理局的數據亦顯示，1月外資在境內股票市場淨買入境內股票277億美元，創單月歷史新高。周四（16日）外資再次洶涌流入，刺激兩市成交時隔半個月再次突破1萬億元（人民幣．下同），兩市全日成交11930億元，按日激增27.3%。外資周四通過滬股通、深股通轉為淨流入67.94億元。

今日新聞精選



1. 氣球事件繼續發酵，《路透》引述熟悉消息人士周三（15日）表示，美國總統拜登計劃最早於周四發表講話，將是他迄今為止針對被美國戰鬥機擊落的一個中國高空氣球和其他三個物體發表的最廣泛的講話。中國外交部發言人汪文斌對此表示，美方應當同中方相向而行，管控分歧。美方不能一邊要溝通對話，一邊激化矛盾，升級危機。美國會參議院審議通過兩項決議案，譴責中國高空偵察氣球侵犯美主權，要求拜登政府繼續就此事向國會全面通報情況。外交部指，美國國會有關決議案無視基本事實，純屬政治操弄和惡意炒作。中方對此強烈不滿，堅決反對。至於美國官員表示，在穿越美國大陸後被擊落的中國氣球原本的飛行軌跡應是關島和夏威夷上空，但被盛行風帶吹偏了預定路線。汪文斌指出，已經多次就這個問題闡明了立場，美方不應當過度反應。

2. 早前有報道指，拜登政府計劃完全禁止對一些中國科技公司的投資，並加強對其他公司的審查。中國商務部例行記者會上，新聞發言人束玨婷回應表示，一國政府通過行政手段干預企業的正常商業決策的做法，破壞市場規則和國際經貿秩序，損害企業和投資者利益，不利於中美兩國，不利於整個世界。此外，美國拜登政府當地時間周三發布最終規定，要求聯邦政府資助的電動汽車充電器必須在美國生產，電動汽車法規還要求，從2024年7月開始，55%的充電器成本需要來自美國零部件。值得留意的是，福特汽車周一公布，將與合作夥伴寧德時代投資35億美元，在美國密歇根州共同建設動力電池工廠，初步安排2026年投產。美國資深參議員魯比奧致函拜登政府官員，要求對這筆交易進行審查。魯比奧說，該交易只會加深美國在電池技術方面對中共的依賴，而且很可能旨在使該工廠有資格獲得《降低通脹法案》（IRA）的稅收抵免。

3. 中國和伊朗發表聯合聲明，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）邀請中國國家主席習近平對伊朗進行國事訪問，習近平欣然接受邀請，表示願在方便時訪問伊朗。兩國元首強調願保持密切溝通，致力於深化兩國全面戰略夥伴關係。萊希於本月14日至16日對中國進行國事訪問，雙方簽署並達成了一系列協議和諒解備忘錄，涵蓋雙方各個合作領域。商務部新聞發言人束玨婷介紹了中國與伊朗近年來在經貿合作情況，並表示將同伊方一道落實好兩國元首在經貿領域達成的重要共識，深化貿易等領域務實合作，進口更多伊朗優質產品，繼續開展共建「一帶一路」合作，加強兩國在上合組織等框架下的多邊合作。

4. 國際金融協會（IIF）數據顯示，今年1月外資流入中國股市金額顯著增加，達176億美元，創下2020年12月以來最高水平。報告認為，中國放寬防疫措施，有利重啟經濟，成為推動資金流入中國股市的主因。另外，1月中國債市錄得25億美元資金流出，是過去12個月內第十個月錄得淨流失。此外美國財政部公布的數據顯示，中國去年12月減持美國國債約30億美元，持有模規減至8671億美元，是連續第四個月減持，觸及2010年6月以來的近十三年最低水平，不過減幅較11月的78億美元明顯減少。環球銀行金融電信協會（SWIFT）發布的人民幣月度報告和數據統計顯示，1月份人民幣交易使用比重由前月的2.15%，向下降至1.91%，去年同期為3.20%。同時，全球交易使用量排名為第五位。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8516，較上個交易日4時30分收盤價跌65點子，繼續刷新1月6日以來新低。離岸人民幣兌美元（CNH）現升40點子，報6.8630。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8519，是六周以來新低，較上個交易日跌336點子，上個交易日報6.8183。

5. 財政部部長劉昆今日撰文稱，今年財政收入將恢復性增長，增幅不會太高，財政收支形勢依然嚴峻。從財政收入看2023年經濟有望總體回升，加上2022年集中實施留抵退稅後基數偏低，為財政收入恢復性增長奠定了基礎；但經濟恢復基礎尚不牢固，財政收入存在較大不確定性。

6. 針對近期房貸提前還款難、預約時間長等問題，人行、銀保監9日召開部分商業銀行座談會，要求商業銀行強化以客戶為中心的理念，保障客戶合法權益，按照合同約定做好客戶提前還款服務工作。而針對部分借款人違規使用經營貸、消費貸提前還款的情況，要求商業銀行持續做好貸前貸後管理，加強風險警示；監管部門將加大檢查處罰力度，及時查處違規中介並披露典型案例。深圳市場傳出消息，因近期低成本經營貸置換房貸操作增多，監管已經約談部分銀行，要求加強合規審查，深圳有銀行已經暫停審批存量房貸用戶的經營貸轉貸申請。

7. 中證監一錘定音，指對非法跨境展業的規範整改工作，均按照「有效遏制增量，有序化解存量」的原則開展，關注到部分媒體報道不客觀、不屬實。當前絕大部分涉及此類業務的證券公司正在積極落實相關整改要求，停止了違規新增開戶，相關證券公司及其境外子公司能夠全面準確理解監管要求，依法合規有序做好整改，不會無故限制存量客戶交易。中證監厘清核心要求是，禁止未在境內持牌的境外機構違規招攬境內投資者，並不得為其開立新帳戶；同時仍允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但存量投資者向境外帳戶轉入增量資金時應當嚴格遵守中國外匯管理的有關規定。

8. 國家統計局發布2023年1月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況。《路透》根據數據測算，1月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降1.5%，為連續第九個月同比下跌，且降幅與上月相同；不過，1月環比轉為上升0.1%，此前連續五個月環比下跌。而繼北京有銀行宣稱可有條件將房貸貸款延至95歲後，建發房產發布營銷海報，寫到「重磅利好，貸款年齡最長達100歲」，再引發市場關注。工作人員指出，「貸款年齡最長達100歲」是一種誤解，100歲是指借款人70歲，加上子女做共同借款人，貸款年限最高可以貸到30年。目前與合作銀行推出可貸至100歲的接力貸產品，已可以操作，具體貸款政策以銀行輸出為準。

撰文：經濟通中國組

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