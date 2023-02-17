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溫鋼城料美國下月加息半厘機會微　港股維持21000-23000區間上落

17/02/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　美國1月生產價格指數(PPI)升幅較市場預期高，有聯儲局官員表示，要盡快加息至具限制水平，不排除下月加息0.5厘。加息預期改變，對一眾息口敏感股有何影響？渣打(02888)公布去年業績，並宣布回購股份及增加派息，刺激昨日股價造好，集團、大行均對其前景感到樂觀，有甚麼潛在風險需要留意？中資電訊股昨日齊創52周高，北水錄得逾7億元淨買入，惟三者之中，中移動(00941)高息之餘，走勢亦最落後，為投資者加倉的不二之選？

 

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