【虛幣世界】加密貨幣淡倉結算後，比特幣價格抽升

上周整周比特幣價格抽升逾一成，而過去七周之中有五周屬高收，反映比特幣走勢陰霾，而以太幣 (ETH) 也經歷類似的樂觀走勢，在過去7天內上漲了11.7%。



分析指出由於相關期指淡倉於上周三進行結算，其中比特幣結算約6500萬美元，以太幣則為4200萬元，淡倉清算後加密貨幣價格抽升，恰逢近期成交量高漲，可以被視為一個看好的信號。預計比特幣於24000美元略有支持，而以太幣則在1650美元亦企穩。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報24306.36元(美元．下同)，升0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報1680.11元，升0.02%；艾達幣報0.4007元，升0.01%；瑞波幣報0.3882元，升0.52%。



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