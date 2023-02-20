  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】聯想、希慎派成績　大行點評一表盡掌握

20/02/2023

 

 

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01378

中國宏橋

9.320

異動股

00728

中國電信

4.120

異動股

01725

香港航天科技

11.680

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01378 中國宏橋
  • 9.340
  • 00728 中國電信
  • 4.110
  • 01725 香港航天科技
  • 11.680
  • 00072 超媒體控股
  • 1.430
  • 00941 中國移動
  • 59.050
股份推介
  • 02138 醫思健康
  • 8.030
  • 目標︰$10.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 156.800
  • 目標︰$169.52
  • 09699 順豐同城
  • 11.480
  • 目標︰$14.00
  • 00941 中國移動
  • 59.050
  • 目標︰$62.44
  • 02618 京東物流
  • 15.080
  • 目標︰$18.02
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 375.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.750
  • 00941 中國移動
  • 59.050
  • 00388 香港交易所
  • 333.400
  • 00005 滙豐控股
  • 58.800
報章貼士
  • 00688 中國海外發展
  • 20.250
  • 目標︰$22.80
  • 09926 康方生物－Ｂ
  • 43.450
  • 目標︰$52.60
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 156.800
  • 目標︰$169.52
熱炒概念股
即時重點新聞

20/02/2023 11:33  《新股上市》滴嗒出行再次申請香港IPO

20/02/2023 10:22  《異動股》中電信漲近7%，稱積極關注產業版ChatGPT

20/02/2023 10:52  騰訊XR計劃引進Meta Quest 2，並未放棄探索XR

20/02/2023 09:23  恒指低開38點報20681，龍湖跌1.6%，宏橋升1.5%

20/02/2023 09:23  【國際要聞】北韓今早疑再發射了最少3枚彈道導彈

20/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１﹒０４億元，買盈富沽騰訊

20/02/2023 08:16  【大行炒Ｄ乜】大行點評聯想、希慎成績表，招銀唱好中海油

17/02/2023 17:24  《嚟緊炒Ｄ乜》港交所下周派發去年度成績表，中線目標５００銀

20/02/2023 11:41  《財資快訊》美電跌報７﹒８３７３，美元兌人幣升報６﹒８６８４

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】聯想、希慎派成績　大行點評一表盡掌握
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑：滙控股價已反映利好因素　短期最樂觀見62元
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣淡倉結算後，比特幣價格抽升
品味生活
生活
人氣文章

數碼轉型

企業數碼轉型5階段！善用AI、大數據、元宇宙拓展業務！首要任務是讓客戶由線上賺到線下？
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】俄烏交戰周年將至　春季攻勢醞終極一搏？
人氣文章

娛樂情報

身兼物理治療師曾壓力爆煲 林景程自認樣衰唔奢望做男主角
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

拍賣會眾生相是一場免費娛樂！無底價拍賣會有真有假？通常賣甚麼貨色？會是食仙丹的好機會？
人氣文章

Art & Living

於畫作旁貼上貼紙就等於建立了承諾？藝術博覽、畫廊常見的口頭約定具法律效力嗎？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

人妻的咒怨：本來美好的生活被婚姻摧毁了，不望白頭到老，只想你先行一步？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
擁抱情人節，哪管是單身不單身！DIY素甜點：草莓朱古力手工餅
人氣文章
消委會 | 測試15款家用體溫計！探熱針/耳探/額探有齊！邊款最準確？邊款最方便舒適？得呢款5星！名牌百靈跌眼鏡？（附詳細評分）
人氣文章
想過一個刺激又緊張的情人節？被人打劫誤以為劇情安排，這個情人夠難忘的！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2023 12:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2023 12:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2023 12:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/02/2023 11:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章大行報告20/02/2023
【大行炒D乜】聯想、希慎派成績　大行點評一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning20/02/2023
溫傑：滙控股價已反映利好因素　短期最樂觀見62元
人氣文章財經熱話20/02/2023
【虛幣世界】加密貨幣淡倉結算後，比特幣價格抽升
人氣文章中國故事17/02/2023
《神州經脈》傳內地金融監管換帥　逆回購創三年高　滬指周跌1%
人氣文章財經熱話17/02/2023
《嚟緊炒D乜》港交所快將派發去年度成績表　中線目標500銀
人氣文章財經熱話17/02/2023
聯想盈利倒退曾插近半成　業績真的全沒亮點？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金