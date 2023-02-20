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《午市前瞻》恒指料維持兩萬一上下爭持 金沙溢價太高勢落百天線

20/02/2023

　　美國聯儲局官員續放鷹，華爾街大行紛紛調升利率預測，美股三大指數上周五個別發展，港股造好，恒生指數半日收報20887，升167點或0.81%，主板成交595.13億元。恒生中國企業指數報7054，升63點或0.9%。恒生科技指數報4305，升48點或1.14%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及中國移動(00941)；騰訊控股收報375.2元，升1.4元或0.37%，成交25.28億元；阿里巴巴-SW收報99.8元，升0.35元或0.35%，成交19.65億元；中國移動收報59.15元，升1.8元或3.14%，成交15.38億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690)；美團收報146.6元，升2.4元或1.66%，成交14.22億元。

 

(金沙中國網頁截圖)

 

張智威：賭股首季有望改善惟調整壓力大


　　恒指維持20800點上下整固，暫未見主要方向，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指近期於21000徘徊，由早前14RSI高達80回落至現時只有約44，回落超過一半，預計之後將繼續於21000好淡爭持，預計區間約為20500至21500。


　　金沙(01928)公布初步業績，截至去年底虧損15.82億美元，較2021年虧損10.48億美元擴大；經調整物業EBITDA虧損為3.23億美元，而2021年錄經調整物業EBITDA為3.41億美元。張智威並不看好賭股後續表現，其一大主因是股價炒得太高，例如金沙由去年10月底低位12.5元最多升至上月高位31.55元，已升超過一倍，溢價過高有較大回落風險。


　　此外，現時賭場只能依賴大廳營運，以前貴賓廳的高收入難復再，變相業績亦較難維持以前輝煌時期。張智威認為，即使第一季將受惠通關，業績有望大幅改善，但目前股價仍過分反映相關憧憬，預計金沙將要回落至100天線約22.7元尋支持。

 

金沙自今年1月以來呈圓頂形態，今早一度試穿50日線。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

銀娛上周四失守50日線後缺乏反彈動力。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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