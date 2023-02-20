  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【預算前瞻】曾煥平：對下財年賣地看法悲觀　現時是適當時候撤辣

20/02/2023

　　新一份《財政預算案》將於本周三（22日）發表。財政司司長陳茂波早已表示，本財年財政赤字逾1000億元，專業人士亦紛紛料本財年可見歷史第二高的財赤水平。其中，過去10年一直佔政府收入比例15%以上的賣地收入，本財年受制於息口及樓市因素，普遍料少收逾400億元，與當初目標1200億元有天淵之別之餘，近期屢見地皮流標情況，亦令人普遍擔心未來樓市表現。仲量聯行香港主席曾煥平接受《經濟通通訊社》訪問時表示，政府如在定價時較為貼市，適時推出符合市況的土地，多與發展商洽談，或可改善對下財年，以及未來土地收入悲觀看法；另現時亦為適當時候為樓市「撤辣」。

 

（資料圖片）

 

對賣地收入看法悲觀 發展商出價反映看淡後市

 

　　對於下財年的賣地收入表現，曾煥平看法非常悲觀。他表示，近期政府因發展商出標價較低而令地皮流標，而出標價反映其3至4年後市場看法，可見發展商因市況不佳而看淡後市。

 

　　其次，政府土地政策出爾反爾及搖擺不定，更令發展商「用腳投票」，例如東九龍「第二商業中心區」（CBD2）規劃完全走樣，發展商需求亦因此降低，相關情況可見反映於港鐵（00066）小蠔灣第一期及市建局觀塘裕民坊商業地意向書與接獲標書數目大幅差距之中。

 

選址啟德建簡約公屋 是東九龍發展「壓死駱駝的最後一根稻草」

 

啟德（資料圖片）


　　曾煥平續指，地價走勢亦會持續向下，直至本港經濟走出谷底。至於政府選址啟德興建簡約公屋，他強調，這僅是整個東九龍發展計劃「壓死駱駝的最後一根稻草」，加上過去規劃中，有商業地被改作住宅地；交通亦未有改善。因此，從商業角度而言，對發展商會有較大打擊，相關情況亦會在地價中反映。

 

　　他亦提到，簡約公屋斥資近300億元，僅用5年後拆卸，從財務角度而言難以明白，認為政府可研究在財赤環境下，該政策是否需要持續推行。曾煥平建議，政府可多聽民間意見，如與地產發展商會洽談。另外，在制定地皮底價應要較為貼市，及避免在不適當時候，推出不切合市場的項目，例如近期在東九龍寫字樓供應量龐大情況下，推出觀塘裕民坊商業地。

 

樓市辣招可考慮撤銷 樓價料於2024年回穩

 

　　繼去年《施政報告》提到海外專才成永久居民後可獲退置業印花稅，「撤辣」一直只聞樓梯響。曾煥平認為，三大辣招均可考慮撤銷，亦已沒有意思，由於近年政府在辣招中所得的額外稅收下跌了不少。另外，從價印花稅及買家印花稅亦為窒礙市區重建，影響樓宇供應。他亦認為，海外專才退稅時間可以優化，以鼓勵置業。若該名人士於7年內賣樓，再向其徵稅亦不算遲。

 

　　他指出，就算今日「撤辣」，樓市亦不會反彈，因香港經濟存在問題，而刺激成交後，有助樓價回穩，負資產數字自然會減少。政府最緊要的是搞活經濟。

 

　　不過，他續指，香港本身經濟仍處於不明朗，亦受外圍經濟影響，本港今年經濟亦不容樂。雖然政府著力刺激消費及旅遊，但事實上，本港經濟低迷，因此該行料今年樓市仍然會向下，但跌幅較慢，料跌約一成，情況料於2024年回穩。

 

建議減免近年錄得虧損的中小企差餉

 

（資料圖片）


　　零售方面，仲量聯行香港商舖部資深董事陳永慧指出，有零售商表示，12月與新年消費完全遜於預期，亦按年轉差，相信一方面因為有很多港人外遊，而遊客訪港數目增幅並非厲害，導致聖誕及新年市況較為淡靜，但隨著政府月初落實日全面通關，今年整體零售銷售值仍料升約10.5%。

 

　　她又指，支持新一份《財案》派發消費券，但過往分派相關影響較短暫，長期而言，仍須整體經濟環境改善，例如息口；商場與零售商合作。此外，政府可以考慮對於過往3年旅遊業有關或受疫情影響以致虧損的行業，減免相關差餉，另可特別針對中小企，精準資助。牌照方面，建議政府可以成立類似統籌處部門，加快開舖速度。

 

撰文：經濟通記者許英略

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01378

中國宏橋

9.100

異動股

00728

中國電信

4.080

異動股

01725

香港航天科技

11.480

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01378 中國宏橋
  • 9.100
  • 00728 中國電信
  • 4.080
  • 01725 香港航天科技
  • 11.480
  • 00072 超媒體控股
  • 1.450
  • 00941 中國移動
  • 59.100
股份推介
  • 02138 醫思健康
  • 8.050
  • 目標︰$10.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 156.400
  • 目標︰$169.52
  • 09699 順豐同城
  • 11.520
  • 目標︰$14.00
  • 00941 中國移動
  • 59.100
  • 目標︰$62.44
  • 02618 京東物流
  • 15.120
  • 目標︰$18.02
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.400
  • 00700 騰訊控股
  • 377.000
  • 00941 中國移動
  • 59.100
  • 00005 滙豐控股
  • 58.750
  • 00388 香港交易所
  • 332.800
報章貼士
  • 00688 中國海外發展
  • 20.400
  • 目標︰$22.80
  • 09926 康方生物－Ｂ
  • 44.200
  • 目標︰$52.60
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 156.400
  • 目標︰$169.52
熱炒概念股
即時重點新聞

20/02/2023 16:13  恒指高收167點報20886，宏橋收飆10%，信義玻璃升7%

20/02/2023 15:11  【預算前瞻】曾煥平:對下財年賣地看法悲觀，現時是適當時候撤辣

20/02/2023 15:10  【預算前瞻】莊太量:倡增收股票印花稅，勿因赤字增加新稅種

20/02/2023 11:41  《港元利率》拆息全線上揚，隔夜息升穿3厘港匯走強

20/02/2023 11:33  《新股上市》滴嗒出行再次申請香港IPO

20/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１﹒０４億元，買盈富沽騰訊

20/02/2023 08:16  【大行炒Ｄ乜】大行點評聯想、希慎成績表，招銀唱好中海油

17/02/2023 17:24  《嚟緊炒Ｄ乜》港交所下周派發去年度成績表，中線目標５００銀

20/02/2023 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒８３４６，美元兌人幣跌報６﹒８５７４

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

【預算前瞻】曾煥平：對下財年賣地看法悲觀　現時是適當時候撤辣
人氣文章

新聞>香港要聞

【預算前瞻】莊太量：倡增收股票印花稅　勿因赤字增加新稅種
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】流動性盛宴之年　金融整頓大風吹
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

全球評價最差食物排行榜出爐！頭2名臭氣沖天！3款上榜日本食物無納豆份！《First Love》名物拿坡里意粉竟上榜！鯡魚罐頭Top 10不入？
人氣文章

陶冬天下．陶冬

植田和男會終結日本QE嗎？
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

高山劇場1公里內覓食
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

見識「美妝大亨」的帶貨能力！Rihanna在Super Bowl表演時補妝，自家品牌Fenty Beauty曝光率急升
人氣文章

Watch & Jewelry

【2023情人節禮物提案】為摯愛送上Cartier時尚實用兼備的情人節禮物
人氣文章

Art & Living

於畫作旁貼上貼紙就等於建立了承諾？藝術博覽、畫廊常見的口頭約定具法律效力嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
渣馬賽後肌肉疲勞痠痛？物理治療師：冷熱交替浸浴可紓緩！跑手復操由散步開始
人氣文章
未夠40歲提早收經、快衰老？肝腎不足、脾胃虛弱令卵巢功能早衰！針灸可延遲絕經？
人氣文章
氣溫下降 │季候風殺到！今日氣溫急降6度！明日分區氣溫最低為10度！仲要凍多幾日？（附氣溫預報、3大保暖貼士） 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2023 17:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2023 17:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/02/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞20/02/2023
【預算前瞻】曾煥平：對下財年賣地看法悲觀　現時是適當時候撤辣
人氣文章香港要聞20/02/2023
【預算前瞻】莊太量：倡增收股票印花稅　勿因赤字增加新稅種
人氣文章FOCUS20/02/2023
【FOCUS】流動性盛宴之年　金融整頓大風吹
人氣文章財經熱話20/02/2023
【績後部署】聯想急彈　如何解讀第三季業績及行業前景？
人氣文章財經熱話20/02/2023
《午市前瞻》恒指料維持兩萬一上下爭持 金沙溢價太高勢落百天線
人氣文章財經熱話20/02/2023
金沙去年虧損擴大　惟大行齊唱好澳門本月賭收　賭股下挫可趁低吸？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金