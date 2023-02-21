【虛幣世界】分析指Terra崩潰及FTX破產，令市場損失6500億美元

國際結算銀行發表一份研究報告指，過去一年環球投資市場整體下挫，單單美國投資者就損失了9萬億美元，其中因為Terra倒閉就損失了4500億美元，而FTX破產則損失了2000億美元。其中中型加密投資者平均損失約431美元，值得注意的是，這一比例在巴西、印度、巴基斯坦、泰國和土耳其等幾個新興市場經濟體中甚至更高，如果投資者繼續以每月的頻率進行投資，超過五分之四的用戶將會虧損。



市場崩盤後，此前更關注加密貨幣對金融穩定影響的監管機構，已轉向為散戶投資者建立更強有力的保障措施。而國際結算銀行報告稱，有證據表明，加密貨幣衝擊對股票價格或更廣泛的金融狀況的影響有限。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報24885.52元，升0.17%(24小時比較．下同)；以太幣現報1708.14元，升0.29%；艾達幣報0.4036元，跌0.03%；瑞波幣報0.3975元，跌0.25%。



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