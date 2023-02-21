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方澤翹：基建股兩會前有望續升　中聯重科5.5元可先食胡

21/02/2023

嘉賓：國農證券投資經理 方澤翹

 

　　美團(03690)在港招聘外賣員，為吸引人手，平均單價普遍較同業高出兩成，集團為爭奪市佔率或即將展開價格戰？如何判斷美團前景？基建股昨日集體向上，有研究機構預計兩會可能會側重於加大力度來支持經濟穩健復甦，憧憬利好基建政策出台，基建相關股可吼？當中水泥股值博空間較大？新華社對手機遊戲發展釋出正面訊號，部署手遊股應參考甚麼指標？

 

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