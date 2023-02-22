《午市前瞻》專家指後市兩萬點料有支持 匯控恒生如何部署？

恒生指數半日收報20534，升5點或0.03%，主板成交676.98億元。恒生中國企業指數報6880，跌44點或0.65%。恒生科技指數報4121，跌36點或0.87%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、滙豐控股(00005)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報360元，跌1.8元或0.5%，成交72.37億元;滙豐控股收報60.45元，升2.85元或4.95%，成交27.96億元;阿里巴巴-SW收報93.6元，跌1.6元或1.68%，成交27.84億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報141.1元，升1.3元或0.93%，成交24.03億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(網上截圖)

溫鋼城：北水取態欠積極



恒指今日低開17點，報20512。科技股開市受壓，京東(09618)、阿里巴巴低開逾3%，但及後跌幅略為收窄，匯控(00005)則顯著上升，惟恒指早段窄幅上落。



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，北水取態不太積極，未見有大手入貨，相信是市況仍未好轉的主要原因。不過，他指隨住企業盈利在復常後有望恢復，3月的經濟數據有望改善，加上內地兩會的憧憬，後市不會看得太淡。



溫鋼城又指，恒指後市估計在250天線附近(即20000水平)會有較明顯的支持，並有力衝破1月高位22700。



匯控、恒生缺乏增長動力



匯控上日公布去年全年業績，並宣布擬自2023年第一季起恢復派發季度股息。此外，集團宣布在完成出售加拿大銀行業務的前提下，董事會擬考慮派付每股0.21美元特別股息，預計在2024年初派發。



匯控股價績後下跌，昨天收市跌1.96%。隔晚ADR較港股高逾6%，但今日匯控高開5.56%，並曾衝高至60.85元，事隔近三年半以來再度重上60元大關。



溫鋼城表示，匯控今次業績除了在派息上有驚喜，壞帳情況亦有所改善，但整體而言沒有太大轉變。他認為，匯控未見有持續性的增長，增長幅度亦不大，部署上只宜以炒波幅為主。他建議無貨者可於55元吸納，失守53元止蝕，目標65元。



同日公布去年全年業績的還有恒生(00011)，去年少賺27%至101.65億元，派發第四次中期息2元。上日恒生升3.3%，今早走勢繼續良好。溫鋼城表示，恒生壞帳情況及中小企業務方面料有所改善，派息亦吸引，惟增長動力不足以讓股價大爆發。他建議無貨者於125元吸納，120元作止蝕位，短線目標135元，中長線目標150元，有貨者則可於135元減倉。

匯控公布去年業績勝預期，股價今早裂口高開近6%。 (經濟通HV2報價系統截圖)

恒生銀行去年業績遜預期，股價今早最多仍升3.5%。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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