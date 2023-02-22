【預算案】寬減薪俸稅和個人入息課稅 上限6000元

財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，宣布寬減2022／23課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為6000元，全港190萬名納稅人受惠。有關扣減會在2022／23課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少85億元。

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寬減首兩季住宅物業差餉 以每戶1000元為上限

陳茂波表示，宣布寬減2023／24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季1000元為上限，估計涉及303萬個住宅物業，政府收入將減少52億元。

向住宅用戶提供1000元電費補貼 涉29億元

陳茂波宣布為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元的電費補貼，涉及約29億元。現行向此等戶口提供每月50元的電費紓緩金計劃，將延長至2025年年底，涉及約35億元。約290萬個住宅用戶將可受惠。

子女基本免稅額及額外免稅額增至13萬元

陳茂波又宣布由2023／24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由現時的12萬元增至13萬元，估計將惠及32.4萬名納稅人，每年稅收減少6.1億元。

寬減利得稅 上限為6000元

企業方面，陳茂波宣布寬減2022/23課稅年度百分之百的利得稅，上限為6000元，全港13.4萬家企業受惠。有關扣減會在2022/23課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少7.2億元。

寬減首兩季非住宅物業差餉 每戶上限1000元

陳亦宣布寬減2023/24年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶每季1000元為上限。估計涉及43萬個非住宅物業。政府收入將減少7.4億元。

此外，由今年7月起，寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的50%的租金和費用，為期6個月至今年年底。政府收入將減少約10億元。

撰文：經濟通採訪組

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