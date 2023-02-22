【預算案】陳茂波：推動AI產業 就建立人工智能超算中心作研究

財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。他表示，要推動香港的科研和人工智能產業發展，先決條件之一是擁有足夠的算力基礎。為此，政府會就建立人工智能超算中心，進行可行性研究，並在2023／24年度完成。

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他指出，發展智慧城市及數字經濟有助改善市民生活質素。會預留約2億元提升「智方便」平台的運作，為市民提供更方便的一站式數碼服務，改善用戶體驗。「智方便」的更廣泛使用，將會進一步推動「智慧政府」以至整個社會的數碼轉型。

鼓勵電訊業投資基建 頻譜使用費可獲稅務扣除

他表示，為了鼓勵電訊網絡營辦商更積極投資基建，為企業及市民提供更優質的通訊服務，建議電訊網絡營辦商就將來投得的無線電頻譜而須繳付的頻譜使用費將可獲稅務扣除。

推動綠色經濟 成立綠色科技及金融發展委員會

他表示，將成立「綠色科技及金融發展委員會」，邀請綠色科技、綠色金融、綠色標準認證等業界代表協助制訂行動綱領，推動香港發展為國際綠色科技及金融中心。政府將在今年年底舉辦「國際綠色科技周」，匯聚相關產業代表、企業及投資者。



他指出，上周成功發售全球首批政府代幣化綠色債券，總額8億元，凸顯了香港能為創新的債券發行形式提供靈活便利的法律和監管環境；至於在上月發行總值57.5億美元等值，以美元、歐元和人民幣計價的政府綠色債券，是亞洲最大的ESG（即環境、社會及管治）債券發行。



他表示，在推動企業進行綠色融資方面，「綠色和可持續金融資助計劃」自2021年推出後，已向超過200筆在香港發行的相關債務工具批出資助，涉及的債務總值近700億美元。



他提及，必須看準時機，積極把握國家雙碳戰略下的機遇、發揮「一國兩制」及國際金融中心的優勢，加速發展香港成為國際綠色科技及金融中心，並朝5個方向推進:構建綠色科技生態圈。包括吸引龍頭企業或初創企業落戶發展；鼓勵產學研的高效互動，將科研成果商品轉化；通過政策支持，帶動綠色科技需求；綠色金融應用與創新。讓綠色項目通過傳統渠道融資以外，亦可通過金融創新更便捷靈活地獲取資金；綠色認證及國際標準銜接；人才培訓；及加強與大灣區及國際市場的交流和合作。

發揮國際創新科技中心優勢 加強海內外合作

他表示，香港要發揮好作為「國際創新科技中心」的優勢。除了加強與內地及海外的合作，也要善用內地龐大的市場規模和粵港澳大灣區的區域優勢，結合政產學研的力量，讓科研成果商品化，推動創新科技產業的發展。



陳茂波提到，過去數年，政府通過一系列措施大力推動創科發展，並取得了初步成果。香港的初創企業增至約4000間，並有十多間獨角獸企業。近年香港一直是亞洲第一、全球第二大的生物科技集資中心。

擬設立微電子研發院 推動本港微電子發展

陳茂波表示，打算設立一所微電子研發院（研發院），推動本港微電子的發展，冀能成為亞太區內支援微電子發展的領先機構。研發院亦會強化與大學、研發中心和業界的合作，加快「從一到N」的科技成果轉化，凝聚海內外相關專才，加強培育本地科研人才，進一步完善創科生態系統。

撰文：經濟通採訪組

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