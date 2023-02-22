【FOCUS】預算案拓新願景 港須忌見步行步

香港「疫後復常+全面通關」後首份《財政預算案》周三（22日）揭盅。普羅大眾熱議的消費券「估大小」確認為5千元，地產業界疾呼的「撤辣」繼續無影；拋開此兩大「貼地」議題，面對經濟百業待興、赤字高企財政緊絀、深層次矛盾盤根錯節……預算案有何妙筆？





財爺派糖「減甜」，拒撤樓市辣招





「千億盈餘」變「連年財赤」，但主題為「穩中躍進、共拓繁榮新願景」的2023年預算案，仍以橙色封面顯示對未來信心；財政司司長陳茂波預計，今年香港經濟將由去年的收縮3.5%，明顯反彈至實質增長3.5%至5.5%。



最新財策取態由疫下的「相當寬鬆」，收緊至疫後的「中間偏鬆」，傳統「派糖」措施雖名目一個不少，但就「減甜」，包括消費券由去年的1萬元降至5千元，寬減住宅差餉由四季降至兩季，寬減個人課稅由1萬元降至6千元；而千元電費補貼、額外半月綜援/生果金/在職家庭津貼、公共交通補貼等維持不變。



至於地產界疾呼的樓市撤辣，財爺就僅調低從價印花稅稅階助首置買家，以800萬元物業調整前後計算，可最多節省6萬元。





財政儲備急跌，擴闊稅基仍慢三拍





眼看財政儲備由過往的「萬億級」跌至8千億邊緣，僅相當於約12個月的政府開支，而今次民生派糖至少涉資逾500億，政府繼續「食老本」之餘如何開源？對此，預算案提出即時上調每支香煙的煙草稅0.6元，以及向馬會徵收每年24億元「額外足球博彩稅」，為期五年。



經歷去年賣地收入大減，今年開年至今官地、港鐵地塊接二連三流標，本財年能否實現預算案預計的850億元地價收入，可謂殊不樂觀。倘若樓市小陽春未能持續，發展商持續謹慎，庫房收入勢愈來愈捉襟見肘。



但政府對坊間提議的資本增值稅、銷售稅、暴利稅、富人稅等方案，統統冷處理，擴闊稅基無從談起，而香港人口老齡化趨勢難逆，未來財政穩定挑戰恐愈積愈大。





谷創科搶人才，還需清晰產業路徑





傳統地產經濟勢微，推動未來高質量發展，當推創科。中央「十四五」規劃首次明確支持香港發展國際創科中心，港府去年底亦發布「香港創新科技發展藍圖」及啟動「高才通」計劃，預算案對此有何新招？



首先，即是預告引入新的「資本投資者入境計劃」，以進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港；其次，宣布擬設人工智能超算中心及微電子研發院；此外，預留30億元加強人工智能、量子科技等前沿科技領域基礎研究。



政府發力推動生命科技、人工智能等前沿科技研究無可厚非，但另一方面，創科研究如何產業化，以及精準協助相當數量的中小企數碼轉型，進而令香港產業結構全面升級，卻未見清晰路徑。按政府規劃，未來5年製造業GDP佔比僅增加至1.5%，可謂相當保守。



預算案高喊未來5年是開創新局面的關鍵期，但方向、願景之外，財政、產業、人口等政策路線，具體怎樣一步步前行突圍，又有何基於嚴謹數據的前瞻分析，令決策以快制快？僅見步行步，小心「重拾動力、加速向前」恐淪兜兜轉轉。

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