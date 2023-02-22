  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【預算案】一文看清預算案重點　派五千消費券加煙稅徵額外博彩稅

22/02/2023

　　財政司司長陳茂波周三（22日）公布最新一份《財政預算案》，目標是全力拼經濟，邁向高質量發展。市民最關注的消費券，今年會再派，分兩期共派5000元。政府亦會寬減百分百薪俸稅，上限6000元。另外會提高煙草稅和徵收每年24億元額外足球博彩稅。

 

(Tim攝)

 

增加稅收

 

＊向馬會徵收每年24億元額外足球博彩稅
＊每支香煙煙草稅加0.6元，冀降低吸煙率
＊就住宅物業引入累進差餉制度

 

 

紓解民困

 

＊向合資格成年人發放5000元消費券，分兩期發行
＊寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限為6000元
＊寬減首兩季住宅物業差餉，以每戶1000元為上限
＊向住宅用戶提供1000元電費補貼
＊向合資格人士發放相當於半個月的綜援標準金額
＊為DSE考生代繳考試費，涉開支1.51億元
＊公共交通費用補貼計劃延長6個月
＊長者社區照顧服務券試驗計劃恒常化

 

 

支援企業

 

＊寬減利得稅，上限為6000元
＊寬減首兩季的非住宅物業差餉，以每戶每季1000元為上限
＊寬減適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的50%租金和費用
＊「中小企融資擔保計劃」申請期限延長至明年3月底
＊向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商提供百分百貸款擔保
＊向「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」注資3000萬元，鼓勵業界利用科技升級轉型
＊建議向BUD專項基金再注資5億元

 

 

金融服務

 

＊擬發行不少於500億元銀債及150億綠債
＊成立虛擬資產發展專責小組，向政府提建議
＊實施先進科企上市制度，就GEM提改革建議
＊推動人民幣國際化，港股通正探索提供人幣櫃台
＊港交所推碳信用產品市場

 

 

土地／房屋供應

 

＊不撤樓市辣招
＊調低從價印花稅稅階助首置買家
＊新財年賣地涉12幅住宅地，全年潛在土地建逾2萬伙
＊未來5年提供可建不少於7.2萬伙私營房屋
＊五年內私人住宅每年平均落成量逾1.9萬伙
＊2023／24年度賣地計劃有3幅商業用地及3幅工業用地
＊去年底，約7000個過渡性房屋單位已投入服務，預計未來兩年另外有約1.4萬伙相繼落成

 

 

推廣香港

 

＊預留1億元爭取大型盛事來港舉行
＊旅發局將動用超過2.5億元推廣大型旅遊盛事
＊向旅發局額外撥款約2億元，讓其加大力度爭取國際會議與展覽在港舉行

 

 

其他經濟措施

 

＊研究建人工智能超算中心，預留30億元推動加強人工智能等科研
＊預留約2億元提升「智方便」平台的運作
＊引入「資本投資者入境計劃」
＊引入公司遷冊機制
＊率先就新田科技城的發展方案和土地規劃布局，包括150公頃新創科用地
＊擬建航空商業園，探討在珠海建航空產業工業園
＊為數碼港預留2.65億，以配合發展智慧城市
＊構建「綠色科技生態圈」

 

政府財政

 

＊預計2022／23年度綜合赤字為1398億元
＊今年3月底財政儲備預計為8173億元
＊預料下年度總收入6424億元，赤字544億，財政儲備降至7629億
＊2028年3月底預期財政儲備為9837億元，相當於14個月政府開支
＊經常開支升3.3%，維持公務員編制零增長

 

撰文：經濟通採訪組

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

356.000

異動股

01357

美圖公司

2.870

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

184.000

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 356.000
  • 01357 美圖公司
  • 2.870
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 184.000
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.240
股份推介
  • 03993 洛陽鉬業
  • 4.760
  • 目標︰$5.22
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.790
  • 目標︰--
  • 06655 華新水泥
  • 9.190
  • 目標︰$11.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.420
  • 目標︰--
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 61.300
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 356.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.950
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 00388 香港交易所
  • 327.400
  • 00001 長和
  • 47.750
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 184.000
  • 目標︰--
  • 01579 頤海國際
  • 22.000
  • 目標︰$23.50
  • 02128 中國聯塑
  • 9.050
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

22/02/2023 16:14  恒指低收105點報20423，滙控逆市升5%，創科收瀉7%

22/02/2023 14:20  【預算案】一文看清預算案重點，派五千消費券加煙稅徵額外博彩稅

22/02/2023 13:08  【預算案】陳茂波料下年度赤字544億，財政儲備降至7629億

22/02/2023 13:00  【預算案】陳茂波:向馬會徵收每年24億元額外足球博彩稅

22/02/2023 12:29  【預算案】陳茂波:不撤樓市辣招，調低從價印花稅稅階助首置買家

22/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４﹒７億元，買盈富沽騰訊

22/02/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】眾大行點評績後滙控恒生信置，大摩唱淡中芯ＡＳＭ

17/02/2023 17:24  《嚟緊炒Ｄ乜》港交所下周派發去年度成績表，中線目標５００銀

22/02/2023 11:40  《財資快訊》美電升報７﹒８４５４，一個月拆息跌至２﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

【預算案】一文看清預算案重點　派五千消費券加煙稅徵額外博彩稅
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】預算案拓新願景　港須忌見步行步
人氣文章

新聞>財經熱話

【預算案】不撤樓市辣招　調低印花稅助首置買家
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

人才荒 | 人力資源顧問：6成專才計劃上半年轉工！企業搶人才要改善哪些就職條件？即Check最搶手科技人才、技能、2023 IT崗位薪酬
人氣文章

小薯茶水間

ChatGPT | AI聊天機械人萬能？寫信、解答超難數學題、仲可以Plan旅遊行程、教煮餸？效果如何？一文睇清ChatGPT搞鬼功能+註冊方法
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】北京促談俄烏　力避地緣零和
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

打理瀏海的小撇步！如何將分開的瀏海密合？增加層次感？家裏必備這幾款小工具
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「曾以為是理想型，相戀後才發現人設崩壞」不僅因了解而分開，還拆穿交往前的虛假包裝！
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

伴侶與前度分手後做「貼心」朋友？想讓對方感同身受，留白讓他胡思亂想最好？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會｜測試28款雲耳、雪耳、白背木耳！4成雪耳等菌類含除害劑，「價真棧」最多！全部含金屬污染物！浸泡不當小心中毒（附詳細評分）
人氣文章
也談CBD
人氣文章
不能讓醜惡歷史消失 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2023 16:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2023 16:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2023 16:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/02/2023 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞22/02/2023
【預算案】一文看清預算案重點　派五千消費券加煙稅徵額外博彩稅
人氣文章FOCUS22/02/2023
【FOCUS】預算案拓新願景　港須忌見步行步
人氣文章財經熱話22/02/2023
【預算案】不撤樓市辣招　調低印花稅助首置買家
人氣文章財經熱話22/02/2023
【預算案】陳茂波：推動AI產業　就建立人工智能超算中心作研究
人氣文章財經熱話22/02/2023
京東打百億補貼戰　大行力撐股價照插　跌至咩位可買入博反彈？
人氣文章香港要聞22/02/2023
【預算案】交通補貼加碼延長　綜援長生津多派半個月
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金