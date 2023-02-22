  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【轉出奇跡】新東方在綫去年爆升逾20倍神話未幻滅？

22/02/2023

　　新東方在綫(01797)可謂去年下半年的「奇蹟股」，一度因為教育雙減政策而遭受沽壓，股價曾跌至個位數，不料在瀕死邊緣出現轉機，開拓直播帶貨業務，帶動股價「火箭式」大爆發。雖則成功轉型，但新東方在綫2023年能否再現爆升場面？

 


(網上截圖)

 

雙減政策打擊甚大


　　新東方在綫於2019年3月在港上市，主要在內地提供線上教育服務，在線教育課程包括大學教育、K-12教育及學前教育。2018至2019年度，集團營業額增長41.3%至9.19億元人幣，但業績由盈轉虧，錄得股東應佔虧損3977萬元人幣，經營狀況未算理想。


　　內地前年實行「雙減」政策，教育股首當其衝，新東方在綫受到極大打擊。公司2020至2021年度的營業額上升31.3%至14.19億元人幣，股東應佔虧損更擴大1.2倍至16.58億元，在學前教育及大學教育的業務營業額跌幅驚人。股價亦遭到重挫，由前年1月高位30.05元跌至8月低位3.71元，累計跌逾87.8%，去年5月12日更見過2.84元的上市新低。


直播帶貨轉型成功


　　既然教育業務長期低迷，新東方在綫主席俞敏洪決定另闢新路，在直播帶貨中尋求突破。


　　他先成立直播帶貨平台「東方甄選」，由英文老師用中英文雙語講解產品，用「邊教學邊帶貨」方式直播，讓觀眾在直播帶貨期間學英語，吸引大量粉絲，幾個月後在社交網絡上爆紅。


　　之後，他成立「新東方直播間」，以推廣教育產品，包括圖書、智能軟硬件學習設備、和學習相關的文教用品等，同樣引起極大迴響。

 

新東方在綫受惠轉型帶貨直播，股價在今年1月下旬高見75.55元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中期業績轉虧為盈


　　這次自我轉型令新東方在綫逃出生天。截至2022年11月止6個月，集團持續經營業務之營業額增長5.9倍至20.8億元人幣，業績轉虧為盈，錄得股東應佔溢利5.85億元。當中，自營產品及直播電商的營業額及毛利分別錄得17.66億及7.5億元，情況已較之前大為改善。


　　新東方在綫股價自此與「東方甄選」成立的粉絲數目一樣，突然大爆發。股價在去年6月單月由3.7元升至18.84元，累積近4.1倍升幅。之後股價拾級而上，去年6月至今年1月期間的8個月，有7個月以升市告終，以6月低位3.58元至1月高位75.55元計，有達20.1倍升幅。


兩名高層減持股份


　　起死回生的新東方在綫，股價達至前所未見的強勢，集團亦宣布將會由「新東方在綫」直接改名做「東方甄選」。不過，這段璀璨的煙花綻放後，新東方在綫管理層及股東開始著手減持。


　　據港交所權益披露資料，今年2月7日，新東方在綫行政總裁孫東旭以55.61元均價出售193萬股，套現1.07億港元，持股從1.57%降至1.38%。翌日，孫東旭再以56.94元均價出售193萬股，套現1.1億港元，持股從1.37%降至1.18%。此外，新東方在綫執行董事兼CFO尹強於2月9日減持100萬股公司股份，套現約6159萬元，持股比例減至0.4%。


　　兩名高層在股價高位減持股份，引起市場極大反彈，新東方在綫亦開始回軟，2月2日至2月7日連跌4日，累計跌逾14%，2月13日更裂口下跌15%，期後走勢都較疲弱。


100天線為最後防線


　　股東毫無徵兆的減持舉動，已引起市場恐慌拋售。另一點值得留意，新東方在綫在去年下半年爆升期間，市值一度膨脹至623億元，遠高於母公司新東方(09901)的64億美元市值，市盈率更高達96倍，以一間只是做直播帶貨的公司而言，估值高得不合理。


　　更何況，今次升勢某程度上是因為市場對公司業務的憧憬，投機性炒高。近期在直播帶貨方面再無新突破，更多次傳出當紅主播董宇輝離開東方甄選。面對主播流失、競爭對手增加、業務缺乏增長動力等潛在風險，疊加高層減持股份的不利因素，新東方在綫股價大幅回調不無道理。


　　按照目前股價走勢，新東方在綫或會繼續調整，因為自1月30日裂口下跌10%後，股價一直未能收高於10天線，而目前10及20天線繼續向下發展，股價後市不容樂觀。


　　投資者短期宜留意股價能否守得住100天線，事關股價自去年6月爆升以來，從未試過失守100天線，該移動平均線目前亦處於去年12月9日的上升浪頂位。此位一旦失守，股價或會進一步跌至37元水平，持貨者屆時應盡快離場。

 

撰文: 經濟通通訊社記者  余穎恒

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

356.000

異動股

01357

美圖公司

2.870

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

184.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 356.000
  • 01357 美圖公司
  • 2.870
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 184.000
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.240
股份推介
  • 03993 洛陽鉬業
  • 4.760
  • 目標︰$5.22
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.790
  • 目標︰--
  • 06655 華新水泥
  • 9.190
  • 目標︰$11.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.420
  • 目標︰--
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 61.300
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 356.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.950
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 00388 香港交易所
  • 327.400
  • 00001 長和
  • 47.750
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 184.000
  • 目標︰--
  • 01579 頤海國際
  • 22.000
  • 目標︰$23.50
  • 02128 中國聯塑
  • 9.050
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

22/02/2023 16:14  恒指低收105點報20423，滙控逆市升5%，創科收瀉7%

22/02/2023 14:20  【預算案】一文看清預算案重點，派五千消費券加煙稅徵額外博彩稅

22/02/2023 13:08  【預算案】陳茂波料下年度赤字544億，財政儲備降至7629億

22/02/2023 13:00  【預算案】陳茂波:向馬會徵收每年24億元額外足球博彩稅

22/02/2023 12:29  【預算案】陳茂波:不撤樓市辣招，調低從價印花稅稅階助首置買家

22/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４﹒７億元，買盈富沽騰訊

22/02/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】眾大行點評績後滙控恒生信置，大摩唱淡中芯ＡＳＭ

17/02/2023 17:24  《嚟緊炒Ｄ乜》港交所下周派發去年度成績表，中線目標５００銀

22/02/2023 16:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８４４３，美元兌人幣軟報６﹒８９２４

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【轉出奇跡】新東方在綫去年爆升逾20倍神話未幻滅？
人氣文章

新聞>香港要聞

【預算案】一文看清預算案重點　派五千消費券加煙稅徵額外博彩稅
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】預算案拓新願景　港須忌見步行步
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

疫後遊台要先做功課，吃喝購物景點大不同
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

辣招浪費了很多房屋資源
人氣文章

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

天氣起伏不定，穿衣煩惱令心情忐忑納悶！春日素湯：香濃芫荽南瓜豆湯
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

清乾隆御製青白玉王羲之《快雪時晴帖》插屏：國之重器竟然出現雙胞胎，究竟孰真孰假？
人氣文章

酒意人生．梁淑意

全純素、生酮飲食掀兩大葡萄酒潮流！純素葡萄酒如何界定？生酮葡萄酒有甚麼特點？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

世界畫廊群展「晟」：人在到達了終點以後，並沒有折返起點的機會
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會 | 測試15款家用體溫計！探熱針/耳探/額探有齊！邊款最準確？邊款最方便舒適？得呢款5星！名牌百靈跌眼鏡？（附詳細評分）
人氣文章
主婦手非主婦獨有！勁噴消毒劑、過敏、濕熱體質都關事！中醫教護理大法：穴位按摩 + 去濕五花茶／湯水
人氣文章
消委會｜實測8款家用紅外線治療燈！邊款照射面積最大？最平？方便收藏？一文睇晒紅外線治療燈使用貼士＋6大FAQ！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2023 17:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2023 17:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/02/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/02/2023
【轉出奇跡】新東方在綫去年爆升逾20倍神話未幻滅？
人氣文章香港要聞22/02/2023
【預算案】一文看清預算案重點　派五千消費券加煙稅徵額外博彩稅
人氣文章FOCUS22/02/2023
【FOCUS】預算案拓新願景　港須忌見步行步
人氣文章財經熱話22/02/2023
【預算案】不撤樓市辣招　調低印花稅助首置買家
人氣文章財經熱話22/02/2023
【預算案】陳茂波：推動AI產業　就建立人工智能超算中心作研究
人氣文章財經熱話22/02/2023
京東打百億補貼戰　大行力撐股價照插　跌至咩位可博反彈？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金