【預算迴響】戴德梁行：政府調低首置印花稅帶動成交量回升

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，支持政府對首置印花稅作出調整，透過擴闊從價印花稅稅階以減輕一般家庭及首置買家的負擔，相信此措施有助支持住宅市場成交量回升，特別是1000萬以下的中小型單位。

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調整從價印花稅階助樓價進一步反彈



她認為，雖然本港樓價在過去三年受疫情及外圍因素影響而反覆下調，但隨著今年本港與內地回復全面通關，預期無論宏觀經濟或買家氣氛將會轉好，亦留意到最近市場上的住宅睇樓量及成交數目已逐漸回穩，現再加上政府調整從價印花稅階，將有助樓價進一步反彈，預計今年上半年度整體樓價有望回升5-10%。



國際盛事力吸旅客將有效復甦商舖市場



戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威表示，樂見政府再次派發電子消費券，相信對本地餐飲及消費有一定提振作用，加快零售市場復甦。



他指出，隨著本港與世界各地全面通關後及逐步解除所有防疫措施，支持政府預留1億元爭取更多吸引旅客和極具旅遊宣傳效果的大型盛事來港舉行，旅發局亦將動用超過2.5億元繼續舉辦及協助推廣大型旅遊盛事，此舉有助推動體育旅遊的大趨勢，相信將有效復甦商舖市場，不過仍需要評估訪港旅客消費模式的轉變，對上半年商舖租金持保守但樂觀態度，預料下半年商舖租金才有具體及正面的變化。



支持推廣「城市運動」



他又歡迎政府推廣「城市運動」，疫情下大眾對健康意識不斷提高，參與體育活動的時間及資源亦大幅擴大。政府加大助力，正好配合全民健身的國家發展策略，亦對香港商場面貌更多元化提供很好的支持，吸引外地遊客訪港多一種健康活力選擇。

撰文：經濟通採訪組

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