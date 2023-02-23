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【虛幣世界】分析料投資開始獲利比特幣，續看好以太幣

23/02/2023

　　有分析指出，比特幣和以太幣在交易所的流入和流出方面已經分道揚鑣，投資者已經開始將比特幣發送到交易所，同時繼續移走以太幣，這些走勢暗示對比特幣的看跌情緒和對以太幣的看漲情緒，偏離了過往傳統的看法。


　　但值得注意的是，比特幣的看跌趨勢與其在「黃金交叉」之後的平均表現背道而馳，比特幣於2月18日出現黃金交叉，自2015年以來的七個黃金交叉之後，比特幣的價格平均上漲了8%，而比特幣價格今年迄今仍上漲42%，投資者可能無法忽視變現利潤的誘惑。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報24147.29元，跌0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報1637.94元，跌0.32%；艾達幣報0.3884元，跌0.13%；瑞波幣報0.3937元，跌0.41%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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