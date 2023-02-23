百度業績勝預期兼宣布回購 大行齊唱好回至咩位可吸？

百度(09888)昨日(22日)收市後公布業績，上季經調整淨利潤大增32%勝市場預期，同時公布50億美元股份回購計劃，公司又擬將多項主流業務與AI聊天機械人「文心一言」整合，隔夜百度美股曾升逾7%，惟收市倒跌2.6%，今早(23日)於港股也最多跌逾3%，但隨著科技股普遍回升，加上績後獲多間大行唱好，百度股價半日收市靠穩，不知回至咩位可吸納呢？

(截自百度官網「我們的故事」宣傳片)

百度上季經調整淨利潤增32% 擬回購最多50億美元股份

百度去年經調整淨利潤206.8億元(人民幣．下同)，按年增長10%，符合市場預期。期內營業收入1236.75億元，按年減少1%；核心收入為954億元，與上年持平；網上營銷收入按年降6%至695億元；非網上營銷收入按年升22%至259億元，主要受百度雲和AI業務驅動。百度App月活躍用戶達6.48億，按年增4%。單計第四季，百度經調整淨利潤按年增32%至53.71億元，優於市場預期；營收330.77億元，按年持平；核心收入256.5億元，按年跌1.2%；網上營銷收入按年降6%至128億元，主要由於疫情在中國捲土重來。



另百度公布，其董事會已授權一項新股份回購計劃，據此公司可回購不超過50億美元的股份，有效期至2025年12月31日。





李彥宏：中國AI需求將爆發 擬將多項主流業務與文心一言整合





在發給百度全員的財報信中，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏重點介紹百度將在3月推出的聊天機械人「文心一言」，表示百度計劃將多項主流業務與其整合，包括文心一言與搜索整合，將引領搜索體驗的代際變革；文心一言將通過百度智能雲對外提供服務，根本性地改變雲計算市場的遊戲規則；文心一言大模型還將搭載到Apollo智艙系列產品，並與小度進行集成。



李彥宏又指，AI技術已經發展到一個臨界點，各行各業都不可避免地被改變。中國AI市場即將迎來爆發性的需求增長，其商業價值的釋放將是前所未有的、指數級的，而百度作為中國AI市場長期增長的最佳代表，正站在浪潮之巔。

富瑞料百度上半年業務續向好 高盛料首季廣告業務回復增長

富瑞發表報告指，百度上季收入及盈利均好過市場及該行預期，預測其今年上半年業務將繼續向好，其中受惠宏觀環境的恢復，核心線上營銷收入預期首季可錄得按年增長，並在次季加速增長，非通用會計準則下經營利潤增長將超越收入增速。另百度管理層透露廣告業務在農曆新年過後恢復良好，預計第二季增長將加快，全年廣告增長將超越內地GDP增速，AI雲首季收入增長速度亦將按季加快。而文心一言聊天機器人技術具有很高入門壁壘，並能為旗下產品提升用戶體驗和生產力，維持百度「買入」評級，目標價由204元升至207元。

高盛指，百度去年第四季收入和盈利表現均好過該行預期，預期今年第一季廣告業務將回復增長，並於第二季進一步加快。儘管去年第四季廣告收入下跌，但利潤率按年仍持續改善，令該行驚喜，又預期雲收入將於今年第二季重新加速，上調百度今明兩年的收入預測各2.8%，調升純利預測分別4.6%和2.6%。此外，百度有望成為內地大型語言模型的領導者之一，文心一言的變現能力將在To-B(面向企業客戶)產品上開始，即AI雲端，因百度正推出聊天機器人，為400多個合作夥伴提供額外服務，又將逐步發展至面向普通用戶(To-C)，維持「買入」評級，目標價由184元輕微調低至183元。

花旗：AI技術突破中處有利位置 大摩：回購有助支持股價

花旗稱，百度上季業績優於預期，相信百度在中國經濟復甦和正在到來的人工智能技術突破中處於有利位置，因此維持其美股「買入」評級，目標價由176美元調升8.5%至191美元，以反映更好的利潤率和愛奇藝更高的估值。花旗又引述集團管理層指，留意到線上廣告在春節後出現了不錯的復甦趨勢，預計需求將會在第二季進一步復甦；分別上調公司2023至2024年的營收預測3.2%和3.5%，上調經調整淨利潤預測12.4%和11.4%。



摩根士丹利預期百度今年首季廣告增長轉好及雲業務從低位顯著復甦，並指文心一言下月推出測試將為未來重點，上調對百度今年至2025年核心收益預測2%，及上調同期非公認會計準則核心經營溢利預測2%至7%，反映廣告復甦及盈利率上升，而公司宣布新一輪50億美元回購計劃，應為股價帶來部分支持，目標價由150美元升至160美元，維持「與大市同步」評級。另中金維持百度「跑贏行業」評級，目標價167.1元；星展維持「買入」評級，目標價由198元升至208元；大和維持「買入」評級，目標價195元；瑞信維持「跑贏大市」評級，目標價由165元升至171元。





林家亨：長線前景樂觀疊加回購 可於133元分段吸納

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，百度上季經調整盈利有逾三成升幅，應對往後股價有正面作用，但過去3個月其股價由70多元升至約140元，足足升了100%，回調逾一成也不出奇，不過公司長線前景仍樂觀，尤其在ChatGPT方面在中國屬龍頭，加上宣布未來有回購，可於133元，即接近保歷加通道底線上移位置分段吸納。另值得一提，百度美股現價130幾美元，與2011年時一樣，且已由頂位跌逾四成，但公司期間多數賺錢，故不要以為近期升了很多就會有大調整。

百度半日升0.36%收報141元，最多跌3.56%至135.5元，成交14.92億元。其他科技股亦普遍上升，騰訊(00700)升0.96%報359.4元，阿里(09988)升2.74%報95.5元，美團(03690)升0.29%報140.4元，小米(01810)升1.14%報12.38元，京東(09618)升1.96%報187.6元，網易(09999)升4.42%報139.5元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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