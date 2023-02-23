  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】百度績後大行正面　大摩評製藥股康諾亞目標升逾倍

23/02/2023

 

 

 

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

360.400

異動股

01357

美圖公司

2.920

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

186.900

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 360.200
  • 01357 美圖公司
  • 2.920
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 187.300
  • 00005 滙豐控股
  • 59.650
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.380
股份推介
  • 01099 國藥控股
  • 22.050
  • 目標︰$22.80
  • 03993 洛陽鉬業
  • 4.800
  • 目標︰$5.22
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.830
  • 目標︰--
  • 06655 華新水泥
  • 9.420
  • 目標︰$11.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.430
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.150
  • 01725 香港航天科技
  • 13.180
  • 00700 騰訊控股
  • 360.200
  • 00005 滙豐控股
  • 59.650
  • 00388 香港交易所
  • 331.200
報章貼士
  • 02020 安踏體育
  • 106.200
  • 目標︰$125.00
  • 01099 國藥控股
  • 22.050
  • 目標︰$22.80
  • 06690 海爾智家
  • 29.700
  • 目標︰$31.55
熱炒概念股
即時重點新聞

23/02/2023 10:26  福布斯香港富豪榜出爐，李嘉誠蟬聯首富，身家增至390億美元

23/02/2023 11:10  《新股上市》「普洱茶第一股」瀾滄古茶二次遞表香港IPO

23/02/2023 09:24  《異動股》百度低開3%，去年末季多賺逾三成兼推50億美元回購

23/02/2023 09:24  恒指低開84點報20339，百度京東齊跌逾2.8%

23/02/2023 08:52  【大國博弈】中國或要求停用四大，PCAOB：審計受阻會採行動

23/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒３２億元，買恒生國企沽港交所

23/02/2023 08:35  【大行炒Ｄ乜】百度績後大行正面，大摩評製藥股康諾亞目標升逾倍

17/02/2023 17:24  《嚟緊炒Ｄ乜》港交所下周派發去年度成績表，中線目標５００銀

22/02/2023 16:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８４４３，美元兌人幣軟報６﹒８９２４

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

陳茂波出席電視論壇　市民指不滿只派5000蚊
人氣文章

新聞>財經熱話

【績後部署】百度績佳反跌　想吸納宜待回調至此水平！
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】百度績後大行正面　大摩評製藥股康諾亞目標升逾倍
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

新經濟讓消費模式變感性！攻心為上，真誠打動消費者！如何令顧客變成「非你不可」？
人氣文章

小薯茶水間

財政預算2023 | 必睇最貼身5大亮點︰4月起分兩期派$5,000消費券！薪俸稅將退稅100%/ 千元電費補貼/ 交通津貼延至10月
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【2023兔年運程】九運經濟全面睇！九運適合咩行業？港九新界邊區買屋同租屋最好？口罩要戴到幾時？(附文字版)
DIVA CHANNEL
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

與錶壇鉅子黃英飛對談（下）：總是被入坑？鐘錶界的Marketing與「請你入坑」方程式！你是為何愛上Piaget、Blancpain、IWC、江詩丹頓？
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

想過一個刺激又緊張的情人節？被人打劫誤以為劇情安排，這個情人夠難忘的！
人氣文章

Sex & Love

2023愛情運塔羅占卜Part 2！哪個星座今年可能結婚／求婚？哪些星座有感情危機？哪個星座會脫單成功？塔羅師美子剖析！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會｜測試28款雲耳、雪耳、白背木耳！4成雪耳等菌類含除害劑，「價真棧」最多！全部含金屬污染物！浸泡不當小心中毒（附詳細評分）
人氣文章
「拍拖後不應再有異性朋友？」過度苛索安全感，以為捉緊了愛情，結果卻親手把它扼死
人氣文章
痛經不要以為是正常！現代女性多血氣虛弱，經後食「當歸煮雞蛋」益氣補血
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2023 11:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2023 11:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2023 11:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/02/2023 11:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞23/02/2023
陳茂波出席電視論壇　市民指不滿只派5000蚊
人氣文章財經熱話23/02/2023
【績後部署】百度績佳反跌　想吸納宜待回調至此水平！
人氣文章國際動態23/02/2023
塔吉克近新疆邊境發生7.3級地震　
人氣文章大行報告23/02/2023
【大行炒D乜】百度績後大行正面　大摩評製藥股康諾亞目標升逾倍
人氣文章財經熱話23/02/2023
【網民熱話】港交所研究8號波開市　加強金融中心地位 網民：立法叫銀行打風開門囉！
人氣文章開市Good Morning23/02/2023
林家亨：消費券或有助短期刺激消費　惟收租股短線仍有壓力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金