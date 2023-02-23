《午市前瞻》恒指月底前試兩萬 新世界宜績後企穩20元才部署

恒生指數半日收報20534，升110點或0.54%，主板成交570.12億元。恒生中國企業指數報6910，升77點或1.14%。恒生科技指數報4185，升85點或2.07%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報359.4元，升3.4元或0.96%，成交44.86億元;阿里巴巴-SW收報95.5元，升2.55元或2.74%，成交24.5億元;美團收報140.4元，升0.4元或0.29%，成交15.97億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(網上截圖)

聶振邦：加息預期升溫拖累港匯表現



大市繼續維持悶局，恒指跌穿50天線後未見有明顯反彈力度。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，大市成交持續見弱，短期內將會邁向250天線20000點大關水平。近幾日業績期開展，普遍大型股份業績僅能符合預期，並未有太大驚喜，對市場利好作用有限。他又指，美國聯儲局正醞釀加息0.5厘而非之前預期的0.25厘，令外圍投資氣氛轉淡，美元轉強，影響港匯表現，港股升勢因而受限，預期恒指月底前將會下試20000點。



新世界短期內供股機會不大



新世界(00017)及新地(00016)兩大藍籌地產股將於今日收市後公布中期業績，早前新世界受領展(00823)供股消息拖累下跌，隨後股價一直下沉。聶振邦指新世界的供股往績掀起市場憂慮，回顧過去新世界曾於2014年供股，2020年合股，以目前數據而言認為新世界短期供股壓力未必大。



他提到，近期新世界股價偏弱，走勢上20元有較強支持力度，加上目前息率超過9厘，建議投資者可等業績公布後一至兩日，觀望股價能否守住20元，才入手部署收息。



通關成效甚微 難對地產股有利



昨日政府公布新一份《財政預算案》，撤辣之日仍遙遙無期。聶振邦指《預算案》只「著量」減少1000萬以下樓盤印花稅，受惠一部分首置業主，對地產商無甚助益，利好作用低微。再加上復常通關後，早前憧憬大幅復甦未有出現，通關後帶來的效益比想像中低，變相地產股亦難以受惠。



他提到，新地股價自1月20日起維持110至115元區間上落，今日上午輕微跌穿110元水平，建議有意入手者於105至106元部署更佳。



新地今日平開始走跌，跌幅接近2%。(經濟通HV2報價系統截圖)

新世界自1月底高位25.2元反覆下跌，今早低見21.5元，跌逾1%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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