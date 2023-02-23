福布斯香港富豪榜出爐 李嘉誠蟬聯首富 身家增至390億美元

《福布斯》公布2023香港富豪榜，長和系創辦人李嘉誠以390億元（美元．下同），折合約3042億港元的身家再度蟬聯香港首富；恒基地產(00012)創辦人李兆基、新世界發展(00017)主席鄭家純及其家族緊隨其後，身家分別為303億元及289億元。



香港首50位富豪的總財富僅從3280億元小幅下降至3240億元，折合約2.52萬億港元。而李嘉誠的身家卻逆市按年增長30億元，雖然長和股價因盈利走弱而有所下跌，但部分被他持有的能量飲料製造商Celsius Holdings所抵銷，在百事可樂宣布向該公司投資5.5億元後，該公司的股價急漲接近1倍。



房地產商協成行集團的聯席主席方文雄初次上榜，他接替了已故父親方潤華的位置，其家族在富豪榜排行第35位，資產淨值達23億元。



另外，去年首次亮相的人工智能公司商湯科技(00020)的聯合創始人、大學教授湯曉鷗的淨資產隨著公司持續虧損而暴跌至25億元，現排行第33位。

撰文：經濟通採訪組

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