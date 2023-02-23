  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港交所盈利倒退減派息股價仍靠穩　已屆吸納時？

23/02/2023

　　港交所(00388)今日(23日)中午公布業績，去年純利跌兩成，第二次中期息按年減少12%，惟業績符合市場預期，且單計去年第四季，純利、收入及其他收益均創歷年第四季新高，股價近日下試兩個月低位，於公布業績後則靠穩。事實上，如港股短期可回穩甚至出現反彈，料對做獨市生意的港交所有利，現價或已屆吸納之時。

 

(資料圖片)

 

去年純利跌兩成惟上季升11%　滬深港通收入及其他收益跌17%

 

　　港交所去年純利100.78億元，按年跌19.6%；派第二次中期息每股3.69元，按年減少12%，連同第一次中期息3.45元，全年共派7.14元，減少19.5%。期內收入184.56億元，跌11.9%，其中主要業務收入按年減少9%至183.7億元；資金投資由盈轉虧，蝕4800萬元，2021年賺7億元。另營運支出按年升12%，源於僱員費用及專業費用增加。單計去年第四季，股東應佔溢利為29.79億元，較2021年第四季上升11%，創歷年第四季新高；收入及其他收益為52.01億元，較2021年第四季上升10%，亦創歷年第四季新高，而EBITDA利潤率為74%，與去年同期相同。

 

　　另去年滬深港通收入及其他收益按年跌17%至22.68億元，滬深港通北向交易平均每日成交金額達1004億元人民幣，較2021年下跌16%；南向交易平均每日成交金額達317億元，較2021年下跌24%。截至去年底，南向及北向交易分別有5隻及83隻合資格ETF，平均每日成交金額分別達9.08億元及6700萬元人民幣。債券通北向通平均每日成交金額創新高，達322億元人民幣，較2021年上升21%。

 

去年日均成交額跌25%　新股集資額跌68%    

 

　　去年平均每日成交額為1249億元，按年跌25%。當中股本證券產品日均成交額1090億元，按年跌26%；衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額則按年跌21%至159億元。

 

　　去年共有90家公司於香港上市，集資額達1046億元，按年跌68.4%，位列全球第四。經過相對沉靜的上半年，首次公開招股市場於下半年出現復甦跡象，期間共有63隻新股上市，總集資額達849億元，是上半年集資額四倍以上，去年底共有93宗上市申請正在處理中。另於年初引入特殊目的收購公司(SPAC)上市制度後，去年共有5家SPAC於港交所上市，集資總額達50億元。


歐冠昇：年末港交所表現強勁　第四季財務業績創新高

 

　　集團行政總裁歐冠昇表示，港交所去年整體表現強韌，先後實施了多項重大戰略舉措，推出多個新產品及市場優化措施，當中包括互聯互通機制自推出以來最重大的發展、設立香港首個碳交易平台CoreClimate，以及推出一系列全新衍生產品，市場上的ETF產品也更趨多元化。年末港交所表現強勁，集團第四季財務業績創新高，抵銷了上半年成交量的部分跌幅。儘管來年仍會不乏挑戰，集團仍充滿希望，並會繼續致力實現建設面向未來的領先市場的願景。


　　他又指，儘管全球經濟及地緣政治環境充滿挑戰，港交所繼續是全球首選的集資中心，首次公開招股市場於下半年回暖，2022年全年共有90家來自不同行業及地區的新公司成功於香港市場上市。港交所的衍生產品市場於年內亦創新高，香港正成為區內主要的風險管理中心。

溫傑：看港交所應只看未來　320至330元可分注吸納

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，港交所去年股東應佔溢利稍好於市場預期，股票每日交易金額跌了26%，但其主營業務收入只跌了9%，不過資金投資由賺7億元變成蝕4800萬元，表現較差，另營運支出升12%亦較多。惟要留意，港交所就好像隧道公司，最緊要多車經過，股市升跌與其直接關係未必太大，而交易量每日都知、每月都會公布，故除非投資收益及成本方面有太大變動，否則看大市成交已大概估到港交所業績，故其業績不應對股價有太大影響。此外，看港交所應只看未來，如未來股市暢旺，很多公司會來港上市，股價就已可炒定先，不會理之前業績，320至330元已可分注吸納，冀望短期港股回穩甚至反彈，港交所就有反彈契機。

 

　　溫傑又指，最近多間公司公布業績，除非與預期相差很遠，否則應不會對股價有太大影響，原因是今次公布的業績屬第四季，公布前已知頭三季業績，除非第四季很「離譜」，否則對全年業績不會影響太大。另現正處轉折期，內地於去年12月才通關復常，之前業績如何不重要，市場焦點集中今年可反彈多快。

 

花旗料香港內地股市續升　恒指年底目標維持兩萬五

 

　　另溫傑指，如果對港股看得很淡就不宜買港交所。花旗發表最新報告就預計，中國內地和香港股市還有更多上行空間，有利因素來自全國人大會議、普遍盈測向上修訂以及長線投資者的權重增加。花旗維持恒指今年上半年末和年底目標不變，分別是24000點和25000點，意味仍有15%和20%的上行空間。預計在3月份中國重開後的首個財報季到來之際，普遍盈測將會上調，並預計許多公司將對今年給出更樂觀的指引，因為中國的重新通關早於預期。


　　港交所今日升0.06%收報327.6元，最多曾升1.95%至333.8元，成交11.58億元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

356.000

異動股

01357

美圖公司

2.940

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

187.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 356.000
  • 01357 美圖公司
  • 2.940
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 187.300
  • 00005 滙豐控股
  • 59.350
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.140
股份推介
  • 00914 海螺水泥
  • 31.400
  • 目標︰$34.60
  • 01099 國藥控股
  • 21.950
  • 目標︰$22.80
  • 03993 洛陽鉬業
  • 4.760
  • 目標︰$5.22
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.830
  • 目標︰--
  • 06655 華新水泥
  • 9.320
  • 目標︰$11.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.150
  • 00700 騰訊控股
  • 356.000
  • 01725 香港航天科技
  • 12.800
  • 00005 滙豐控股
  • 59.350
  • 00388 香港交易所
  • 327.600
報章貼士
  • 02020 安踏體育
  • 104.400
  • 目標︰$125.00
  • 01099 國藥控股
  • 21.950
  • 目標︰$22.80
  • 06690 海爾智家
  • 29.600
  • 目標︰$31.55
熱炒概念股
即時重點新聞

23/02/2023 16:23  恒指低收72點報20351，聯通收跌逾5%，聯想升5.5%

23/02/2023 14:57  創科實業(669)中途停牌，停牌前報74.95元跌近19%

23/02/2023 12:07  港交所(388)去年賺101億跌兩成，第二次中期息3.69元

23/02/2023 12:19  【企業盈警】金輝(137)料全年錄綜合虧損，因附屬船舶減值

23/02/2023 10:26  福布斯香港富豪榜出爐，李嘉誠蟬聯首富，身家漲至390億美元

23/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒３２億元，買恒生國企沽港交所

23/02/2023 08:35  【大行炒Ｄ乜】百度績後大行正面，大摩評製藥股康諾亞目標升逾倍

17/02/2023 17:24  《嚟緊炒Ｄ乜》港交所下周派發去年度成績表，中線目標５００銀

23/02/2023 16:37  《財資快訊》美電軟報７﹒８４３２，美元兌人幣升報６﹒８９０６

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所盈利倒退減派息股價仍靠穩　已屆吸納時？
人氣文章

新聞>香港要聞

【本地時事】又有傻人發現案？ 一名女士於摩理臣山道騎上的士　隨後半裸攔車
人氣文章

新聞>財經熱話

福布斯香港富豪榜出爐　李嘉誠蟬聯首富　身家增至390億美元
品味生活
生活
人氣文章

中環人．溫天納

內地投資市場關注新財政預算案
人氣文章

市場最熱點

【美股星期三】拆解美股跳水原因｜零售商今年預測悲觀　市場信心難恢復？
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】聯儲紀要老生常談　「數據依賴」隨時出錯
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

歌手Pharrell Williams都可以成為LV創作總監，是否科班出身還重要嗎？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

藝術媒體口中的「撿漏聖地」底蘊是怎樣？拍品孰真孰假？是仙丹還是砒霜？
人氣文章

寫設計．陳丞軒

日本人都說京都有傲氣？從隈研吾操刀的酒店、寺廟內的Select Shop和工藝社，感受日本文化精神與設計
健康好人生 Health Channel
人氣文章
雖然平凡但很超級！日本最新研究：糙米升糖指數低兼抗氧化！控制血糖啱食！解構糙米3大營養價值
人氣文章
刮痧愈痛愈深色唔代表愈有效？應隔幾耐刮一次？中醫：刮痧後忌做兩件事！
人氣文章
「曾以為是理想型，相戀後才發現人設崩壞」不僅因了解而分開，還拆穿交往前的虛假包裝！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2023 17:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2023 17:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/02/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章國際動態23/02/2023
【大國博弈】加國指發現中國監視該國領土，中國外交部稱污衊抹黑
人氣文章國際動態23/02/2023
《汽車新勢力》比亞迪電動巴在日本遭棄用，被指含有害物質六價鉻
人氣文章財經熱話23/02/2023
港交所盈利倒退減派息股價仍靠穩　已屆吸納時？
人氣文章香港要聞23/02/2023
【本地時事】又有傻人發現案？ 一名女士於摩理臣山道騎上的士　隨後半裸攔車
人氣文章財經熱話23/02/2023
福布斯香港富豪榜出爐　李嘉誠蟬聯首富　身家增至390億美元
人氣文章財經熱話23/02/2023
【領展供股】領展會跌穿供股價？若下試31元 市場掃貨好過供股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金