港交所盈利倒退減派息股價仍靠穩 已屆吸納時？

港交所(00388)今日(23日)中午公布業績，去年純利跌兩成，第二次中期息按年減少12%，惟業績符合市場預期，且單計去年第四季，純利、收入及其他收益均創歷年第四季新高，股價近日下試兩個月低位，於公布業績後則靠穩。事實上，如港股短期可回穩甚至出現反彈，料對做獨市生意的港交所有利，現價或已屆吸納之時。

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去年純利跌兩成惟上季升11% 滬深港通收入及其他收益跌17%

港交所去年純利100.78億元，按年跌19.6%；派第二次中期息每股3.69元，按年減少12%，連同第一次中期息3.45元，全年共派7.14元，減少19.5%。期內收入184.56億元，跌11.9%，其中主要業務收入按年減少9%至183.7億元；資金投資由盈轉虧，蝕4800萬元，2021年賺7億元。另營運支出按年升12%，源於僱員費用及專業費用增加。單計去年第四季，股東應佔溢利為29.79億元，較2021年第四季上升11%，創歷年第四季新高；收入及其他收益為52.01億元，較2021年第四季上升10%，亦創歷年第四季新高，而EBITDA利潤率為74%，與去年同期相同。

另去年滬深港通收入及其他收益按年跌17%至22.68億元，滬深港通北向交易平均每日成交金額達1004億元人民幣，較2021年下跌16%；南向交易平均每日成交金額達317億元，較2021年下跌24%。截至去年底，南向及北向交易分別有5隻及83隻合資格ETF，平均每日成交金額分別達9.08億元及6700萬元人民幣。債券通北向通平均每日成交金額創新高，達322億元人民幣，較2021年上升21%。

去年日均成交額跌25% 新股集資額跌68%

去年平均每日成交額為1249億元，按年跌25%。當中股本證券產品日均成交額1090億元，按年跌26%；衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額則按年跌21%至159億元。

去年共有90家公司於香港上市，集資額達1046億元，按年跌68.4%，位列全球第四。經過相對沉靜的上半年，首次公開招股市場於下半年出現復甦跡象，期間共有63隻新股上市，總集資額達849億元，是上半年集資額四倍以上，去年底共有93宗上市申請正在處理中。另於年初引入特殊目的收購公司(SPAC)上市制度後，去年共有5家SPAC於港交所上市，集資總額達50億元。



歐冠昇：年末港交所表現強勁 第四季財務業績創新高

集團行政總裁歐冠昇表示，港交所去年整體表現強韌，先後實施了多項重大戰略舉措，推出多個新產品及市場優化措施，當中包括互聯互通機制自推出以來最重大的發展、設立香港首個碳交易平台CoreClimate，以及推出一系列全新衍生產品，市場上的ETF產品也更趨多元化。年末港交所表現強勁，集團第四季財務業績創新高，抵銷了上半年成交量的部分跌幅。儘管來年仍會不乏挑戰，集團仍充滿希望，並會繼續致力實現建設面向未來的領先市場的願景。



他又指，儘管全球經濟及地緣政治環境充滿挑戰，港交所繼續是全球首選的集資中心，首次公開招股市場於下半年回暖，2022年全年共有90家來自不同行業及地區的新公司成功於香港市場上市。港交所的衍生產品市場於年內亦創新高，香港正成為區內主要的風險管理中心。





溫傑：看港交所應只看未來 320至330元可分注吸納

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，港交所去年股東應佔溢利稍好於市場預期，股票每日交易金額跌了26%，但其主營業務收入只跌了9%，不過資金投資由賺7億元變成蝕4800萬元，表現較差，另營運支出升12%亦較多。惟要留意，港交所就好像隧道公司，最緊要多車經過，股市升跌與其直接關係未必太大，而交易量每日都知、每月都會公布，故除非投資收益及成本方面有太大變動，否則看大市成交已大概估到港交所業績，故其業績不應對股價有太大影響。此外，看港交所應只看未來，如未來股市暢旺，很多公司會來港上市，股價就已可炒定先，不會理之前業績，320至330元已可分注吸納，冀望短期港股回穩甚至反彈，港交所就有反彈契機。

溫傑又指，最近多間公司公布業績，除非與預期相差很遠，否則應不會對股價有太大影響，原因是今次公布的業績屬第四季，公布前已知頭三季業績，除非第四季很「離譜」，否則對全年業績不會影響太大。另現正處轉折期，內地於去年12月才通關復常，之前業績如何不重要，市場焦點集中今年可反彈多快。

花旗料香港內地股市續升 恒指年底目標維持兩萬五

另溫傑指，如果對港股看得很淡就不宜買港交所。花旗發表最新報告就預計，中國內地和香港股市還有更多上行空間，有利因素來自全國人大會議、普遍盈測向上修訂以及長線投資者的權重增加。花旗維持恒指今年上半年末和年底目標不變，分別是24000點和25000點，意味仍有15%和20%的上行空間。預計在3月份中國重開後的首個財報季到來之際，普遍盈測將會上調，並預計許多公司將對今年給出更樂觀的指引，因為中國的重新通關早於預期。



港交所今日升0.06%收報327.6元，最多曾升1.95%至333.8元，成交11.58億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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