【領展供股】領展會跌穿供股價？若下試31元 市場掃貨好過供股

領展(00823)供股，今日收市後除權，明天(24日)買入領展，已經沒有供股權。



巧合地，見有專欄指「領展是次供股包銷商竟然有摩通在內，摩通從來是無寶不落，這次參與包銷是否意味著看好領展前景，但要提醒投資者一點，從來摩通接貨的股票都是10隻穿9隻，而且穿的也是20多30%的穿，剩下的一隻也是險守接貨價而已，假設推斷成立，領展很有可能會下試31元附近，就算表現好的也要一試44元附近的位置。」

(領展網頁截圖)



領展指供股主因著眼長遠發展



若所言屬實，領展真的下試31元附近，則無必要參與供股，在市場掃入領展便可，建議投資者買入比供股股份多四成的持股，即係你要供1萬股，則在市場掃入1.42萬股，所需資金與44.2元供1萬股領展付出的資金相若。



領展宣布供股後，行政總裁王國龍在網上會議表示，是次供股主因著眼投資組合長遠發展。因為預期利率正常化，資產出現重新定價機會，料未來一、兩年，公司將有不少投資機會，供股令公司有更強資本及更大能力捕捉相關機會，如早前計劃收購的新加坡物業。



王國龍續指，供股亦可予公司與資本合作夥伴攜手，促進公司循「3.0戰略」進入下一階段發展，提升公司投資組合，以及擴大資產規模，淨負債比率料降至20%以下，加上所籌得資金部分用作償還債務，將減少利息支出成本，有助提升派息。

領展今天收市後除權，股價連第三日反彈。(經濟通HV2報價系統截圖)



匯控曾12供5 股價季瀉四成



翻查資料，過往大藍籌供股亦時有發生，匯控(00005)於2009年宣布，按28元12供5大比例供股籌集逾1000億元，拖累股價創逾13年新低，驚見33元低位(除淨價為27.9元)。股評人胡孟青於電視直播節目看到U盤時段「慘況」後，更按捺不住淚灑直播室，「一哭成名」。



當年，匯控首季股價急瀉近四成，是最差表現藍籌股。供股之後，匯控調整業務策略，著重發展內地及新興市場，同時亦計劃於上海以A股上市，更高調將行政總裁辦公室搬回香港。匯控的改變得到市場認同，及後股價回升。



(領展供股系列之四)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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