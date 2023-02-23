《汽車新勢力》比亞迪電動巴在日本遭棄用，被指含有害物質六價鉻

據日媒《日本經濟新聞》報道，豐田旗下日野汽車原定推出的小型純電動巴士「Poncho Z EV」，因內含被日本汽車工業會禁止使用的有害物質六價鉻，日野汽車決定取消上市計劃。報道指，「Poncho Z EV」由內地電動車企業比亞迪(01211)(深:002594)以貼牌方式為日野汽車生產，但在使用六價鉻方面雙方進行過商討，但陷入了僵局。



比亞迪日本公司強調其純電動巴士產品符合必要的法規和標準，但針對是否使用六價鉻則不予回應。比亞迪作為海外廠商，並非日本汽車工業會的會員企業。



事實上這已非首次比亞迪生產的車輛被打回頭，西武巴士原定本月底將引入比亞迪純電動巴士作為東京都和埼玉縣的公交車，但計劃已經暫停，公司將展開調查。運營京都市交通線路的京阪巴士此前亦引進了4輛比亞迪純電動巴士，正在討論今後的運行措施，至於原定將引進「Poncho Z EV」的松山市伊予鐵巴士亦決定將購買其他純電動巴士。



根據本港食物安全中心於2011年的一份新聞稿提到，六價鉻是呼吸道致癌物，長期攝入會損害其他器官。香港的巴士公司中，九巴、城巴、新巴、龍運、嶼巴都有部分採用由比亞迪生產的巴士。

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