【大國博弈】加國指發現中國監視該國領土，中國外交部稱污衊抹黑
23/02/2023
加拿大國防部發言人證實，加拿大軍隊去年秋天曾在北冰洋發現並打撈起中國浮標，稱加國軍方完全了解中國最近在加拿大領空和領海進行偵察的努力。中國外交部發言人汪文斌回應消息時表示，加拿大應當停止捕風捉影污衊抹黑中國。
另有報道指中國利用外交官員干預加拿大前兩次大選，加拿大總理杜魯多稱加拿大必須對外國干涉選舉保持警惕，汪文斌指中方一貫反對任何國家干涉別國內政，沒有興趣也從未干涉加拿大的內政。
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加拿大國防部發言人證實，加拿大軍隊去年秋天曾在北冰洋發現並打撈起中國浮標，稱加國軍方完全了解中國最近在加拿大領空和領海進行偵察的努力。中國外交部發言人汪文斌回應消息時表示，加拿大應當停止捕風捉影污衊抹黑中國。
另有報道指中國利用外交官員干預加拿大前兩次大選，加拿大總理杜魯多稱加拿大必須對外國干涉選舉保持警惕，汪文斌指中方一貫反對任何國家干涉別國內政，沒有興趣也從未干涉加拿大的內政。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2023 17:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2023 17:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/02/2023 16:40
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