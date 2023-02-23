【大國博弈】加國指發現中國監視該國領土，中國外交部稱污衊抹黑

加拿大國防部發言人證實，加拿大軍隊去年秋天曾在北冰洋發現並打撈起中國浮標，稱加國軍方完全了解中國最近在加拿大領空和領海進行偵察的努力。中國外交部發言人汪文斌回應消息時表示，加拿大應當停止捕風捉影污衊抹黑中國。

另有報道指中國利用外交官員干預加拿大前兩次大選，加拿大總理杜魯多稱加拿大必須對外國干涉選舉保持警惕，汪文斌指中方一貫反對任何國家干涉別國內政，沒有興趣也從未干涉加拿大的內政。