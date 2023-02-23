【賣地計劃】發展局：下年度推12幅住宅地 提供9120個單位

政府公布下年度（2023／24年度）賣地計劃，發展局局長甯漢豪表示，新一財年推出12幅住宅用地，合共提供9120伙，為2019至20年度以來新高，新增6幅住宅用地，分別位於啟德4B區5號地盤、堅尼地城、西貢清水灣道，以及東涌臺106A區、B區及C區，其餘6幅則為滾存。若連同鐵路物業發展、市區重建局項目及私人發展或重建項目，全年度涉及20550個單位。

(資料圖片)

荃灣油柑頭用地用作港人首置上車盤

12幅住宅地中，荃灣油柑頭用地涉及約1950伙，將用作港人首置上車盤，為繼觀塘安達臣道項目外，第2個港人首置盤，至於東涌106A區用地，涉500伙，將會加入青年宿舍，單位佔樓面約10%。

另外，港鐵下年度推出3個項目，提供4530個單位，包括小蠔灣站第一和第二期，以及東涌東站第一期。市建局則推出3個項目，涉及2200個單位；私人發展和重建項目涉及4700個單位。

商業用地則有3幅，最大一幅地位於金鐘廊、其次在啟德及舊灣仔警察已婚宿舍，共涉及約20萬平方米。另外，工業地有3幅，均位於元朗，涉約17萬平方米。

連同政府第四季賣地計劃，2022至23年財政年度達16050伙，相較原先估計的1.2萬伙，高出逾25%，為過去5年以來第二高，僅次於2021年的1.9萬伙。

下季度推兩幅住宅地 涉2400伙

另外，下季（即2023／24年度第一季）將推出2幅住宅地皮招標出售，涉及2400伙；若連同私人發展和重建項目，下季預料合共提供2760個單位。該2幅招標出售的住宅地皮，分別位於荃灣油柑頭及堅尼地城，提供1950伙及450伙。

甯漢豪表示，政府以後公布年度賣地計劃時，將加入工業用地類別；而賣地表不再分上及下半年，以免產生誤會。

撰文：經濟通採訪組

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