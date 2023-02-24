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【虛幣世界】就業數據依然強勁，加密貨幣進入橫盤

24/02/2023

　　截至2月18日當週的首次申請失業救濟人數減少3000人至 192000人，但低於市場普遍預期的200000人，強勁的就業數據對美聯儲將通脹率從6.4%降至2%是棘手的，強勁的就業數據與資產價格背道而馳，因為強勁的就業環境會導致物價上漲，而組織會提高工資以招聘和留住稀缺人才，通脹亦難以解決。


　　由於通脹數據未見有緩和跡象，一些代幣小幅上漲，但主要加密貨幣市場都是進入橫盤情況，LMAX Group市場策略師Joel Kruger在接受訪問時表示，比特幣一直無法克服25000美元這個障礙，我們可能仍處於所看到的下降趨勢之外的大規模整合中。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報23941.25元(美元．下同)，升0.01%(24小時比較．下同)；以太幣現報1650.32元，跌0.01%；艾達幣報0.3823元，跌0.02%；瑞波幣報0.3884元，升0.03%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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