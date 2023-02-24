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【大國博弈】王毅︰美國若擴大氣球事件必奉陪，烏克蘭危機不能拖

24/02/2023

　　中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅結束對歐洲的訪問。他在接受中央媒體採訪時表示，中方即將發布關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，重申中方一貫主張，也會吸納各國合理關切，爭取形成國際社會的最大公約數。他說，中方同各方一樣，對衝突擴大化、長期化感到擔憂，指出這場危機影響波及全球，不能無限期拖下去。


　　王毅認為，歐洲應當認真思考如何實現停火止戰、讓歐洲長治久安和真正體現歐洲的戰略自主。王毅又談及早前訪問俄羅斯，重申中俄合作不針對第三方，也不受第三方干擾，具有獨立價值和自身規律，訪俄期間再次確認雙邊關係，商定重啟兩國人員正常往來，深化戰略協作，推動各領域合作盡快落地。

奉勸美方放棄零和博弈的陳舊思維

　　王毅又再次批評美方濫用武力和抹黑中國，指這種做法不代表強大，反而暴露出缺乏理性，相信未來史書上的記載，將會註明今次事件是美國製造的一場鬧劇。他稱，如果美國就無人飛艇事件，執意借題發揮、擴大事態，中方必將奉陪到底。


　　王毅表示，在同美國務卿布林肯非正式接觸時，已明確告訴美方，不要出於國內政治需要再做這樣的荒唐事，敦促美方拿出誠意，正視並解決事件對中美關係造成的損害。中美關係的走向攸關世界和平安全，批評美方固守唯我獨尊的霸權思維，不擇手段打壓遏制中國，在地緣上圍堵，在科技上封鎖，在經濟上「脫勾斷鍊」，在意識形態上製造對抗，奉勸美方放棄零和博弈的陳舊思維，樹立客觀公正的對華認知，回歸理性務實的對華政策。

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