創科否認沽空機構指控獲大行力撐 今復牌彈半成可撈底？

電動工具品牌公司創科實業(00669)昨日(23日)遭沽空機構Jehoshaphat Research狙擊，被指過去10多年來涉嫌透過操控會計誇大利潤，股價潛在跌幅達60%至80%，創科昨日下午股價急瀉近兩成低見74.6元，創近4個月新低，之後停牌。集團昨晚發公告強烈否認指控，並獲多間大行「護航」，今早(24日)復牌升半成，不知有沒有撈底價值呢？

(創科實業網頁截圖)

被指涉透過操控會計誇大利潤 創科：指控含眾多偏頗陳述



沽空機構Jehoshaphat Research昨午於網絡上發表沽空報告，指創科過去10多年來一直涉嫌透過操控會計來誇大利潤，隱藏數以10億美元計日常開支於各種資產帳戶之中，製造完美的利潤率曲線，而在全球收入逾10億美元的上市企業中，創科是唯一一家連續10年毛利率每半年都能上升的公司。創科正面臨經營困難，正拖欠債務，且進行大規模裁員，而這批隱藏起來的成本開支即將在此艱難時期爆發出來，創科今年業績將會是一個「災難」，預期股價潛在跌幅達60%至80%。

創科昨晚發公告澄清，強烈否認報告所載指控，因該等指控包含眾多誹謗性、偏頗、斷章取義、不準確及不完整之陳述。報告之作者並無嘗試向其確認或收集任何有關集團財務報表資訊。相關指控乃沽空機構個別意見，在一般情況下，其利益未必與股東利益相符一致，亦可能蓄意打擊對集團及管理層之信心，損害集團聲譽，故股東應小心處理指控。集團將保留對Jehoshaphat及/或相關指控負責人士以及對報告刊發採取法律行動權利。

集團又指，董事會及其管理團隊均嚴格看待其受信責任，並對採納之會計常規及獨立審計財務報表充滿信心。此外，集團對業務執行嚴格的內部監控以確保財務報表嚴格遵守香港財務報告準則，真實及公平地反映財務狀況。

創科下周三公布業績 沽空機構或僅成立兩年



值得留意，創科將於下周三(3月1日)公布去年業績，沽空報告於此時出爐引發市場無限聯想。美國向來是創科的主要市場，所以近年股價主要受美國經濟數據影響。近期美國加息預期上升拖累美股表現，故創科近期股價亦偏弱，周三(22日)亦要跌近7%，為最差表現藍籌。





另外，Jehoshaphat Research創辦人不明，官網及Twitter於2021年創立，並於同年3月31日發表首份沽空報告，至今共狙擊了10間上市公司，創科實業為其狙擊的首隻港股，其餘主要為美股，第一隻遭狙擊的Amdocs在報告發表後股價重挫逾11%。

摩通：三大因素推動毛利率上升 大和：沽空報告大部分主張不合理

摩通發表研究報告指，創科實業的出色毛利率上升趨勢可能與同行不同，但該行業過去10年一直呈現營運毛利率匯聚之勢，從而展示在無線產品過渡的收益。此外，有三個基本因素推動創科毛利率上升，當中包括公司對由電池供電的無線產品早期投資，使公司能一直出新產品並保持領先地位；公司亦具有敏銳的產品周期，其研發開支亦高於同行，新產品通常佔公司總銷售收入三分之一；公司的專業品牌亦在一直增長，旗下品牌Milwaukee的銷售額自2016年起年複合增長率逾20%，隨著銷售組合變化，也能推動毛利持續改善，維持目標價130元及「增持」評級。

大和指，創科現時正處於靜默期(Blackout Period)，管理層難以全面地回應，而上述沽空報告大部分主張都不合理，它比較了創科、SWK，Makita等品牌的研發資本化和研發費用比率，指創科研發費用資本化明顯較高，但這在很大程度上是由於美國GAAP(SWK)和IFRS(TTI)之間的不同會計標準，創科在處理無形資產方面合理。另方面，在2020年至2021年間，創科的供應鏈因疫情受到阻礙，集團的戰略庫存累積，使其能夠滿足客戶需求並從同行獲得大量市場份額，而公司自去年下半年已開始去庫存，當前下行周期的庫存風險可控。沽空報告又質疑創科處置PP&E(不動產、廠房及設備)只能取回很少價值，據其了解，集團有需要處置過時的存貨，以推出新產品，讓公司保持其市場領先地位。創科仍是該行首選，重申目標價120元及「買入」評級。



大和又指，創科主要客戶家得寶(Home Depot)展望今年收入零增長，預期在宏觀經濟不景下，美國家居裝修用品需求減弱，不過，創科作為專業級產品市場領導者，在收入增長方面會優於Home Depot，對長線投資者而言，股價調整提供入市機會。里昂亦認為沽空機構的指控屬誤導，維持創科「買入」評級，目標價104元。花旗及野村也維持「買入」評級，分別維持目標價133及115元。

溫鋼城：業績水分應該不多 料股價短期反彈惟85元前遇阻



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，該沽空機構名不見經傳，而創科可以10年都造假，表示四大會計師行都沒做好工作，可能性不高。另外，沽空機構質疑創科過去10年利潤都有增長表現太好，但創科主要做電鑽及家居裝修設備，與美國房市有直接關係，而過去10年美國房市都造好，Home Depot業績亦對辦，創科業績雖並非無可挑剔，例如近兩三年壞帳增加達3.2億美元，但公司產品多樣化，並獲用家正面評價，業績即使有水分應該也不多。沽空機構報告亦有不合理之處，如指創科不應將研發所買機器計入資產，但這樣做其實合法，其他公司如蘋果也是如此。

溫鋼城續指，沽空報告發表時機很好，正當Home Depot發完盈警之後，但創科昨日股價跌得過多，不宜再沽空，市盈率現跌至僅13倍，有貨可繼續持有，下個支持位為去年10月低位72元。股價料短期會有反彈，但85元前會有阻力，反彈至83至85元可考慮減持。不過，股份其實質素不差，惟近期美國復工復產，居民沒那麼多時間裝修家居，會影響其產品銷售，盈利增長可能會減慢。

創科半日升5.07%收報78.75元，最多升8.07%至81元，惟亦曾只升0.01%至75.05元，成交26.58億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉