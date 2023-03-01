2025年比特幣勢必能夠到達70,000美金以上！把握比特幣賺錢機會

機會唔係成日有，人生如果能夠把握到一至兩次，足以令你的人生得已逆轉，係呢個世代比特幣絕對係你嘅唯一機會！以下我就會分幾集時間教你，如何用兩年時間把握暴富機會。

首先我要同大家講一講何謂比特幣的四年循環，簡單來講，比特幣的四年循環就像傳統金融的經濟周期一樣，在傳統金融當中，一個大嘅經濟周期或者大家所稱的牛市和熊市，可能都要用十年為一個周期，去睇市況嘅升跌，但係比特幣嘅一個周期係對比傳統金融市場快好多，大約四年就會為一個周期，所以大家點解要相信比特幣，原因就係我哋可以用更短嘅時間，去經歷普通人在金融市場當中所面對的風風雨雨，所以大家點解會見到在加密貨幣圈子打滾成功的人，都好像土豪一樣暴富！

究竟比特幣的四年循環是如何運行？如果能夠看得明白四年循環的人，大多數都能夠在比特幣市場賺錢，在比特幣市場經歷過兩個牛熊市嘅人，都會深深體驗到比特幣升跌嘅大上大落，四年循環顧名思義包含升和跌的時間在裏面，根據過往的經驗，比特幣的熊市，大約會用一至一年半的時間完成，如果我哋用番一八年熊市經驗去睇，當時幣價大約在20000美金左右，大約用咗一年多小小的時間，由20000的高位跌到落3000美元，所以比特幣的波幅是十分大。

相反，比特幣為什麼能夠在其餘的三年之間大升，主因就係比特幣的減半機制，減半機制去產出比特幣的方程式，大家預計每四年比特幣嘅出產就會減少一半，所以亦都係呢個原因，比特幣每四年就會有一個牛市的升勢，根據返上次牛市嘅升勢，比特幣由低位3000幾美金用不到一年既時間升到69000美金。

重點就在每年比特幣既牛市都能夠突破上次牛市嘅高位，比特幣在2018年牛市的高位係20000，在20 21的牛市都突破20000到69000，所以如果歷史能夠重複的話，今次的牛市一定會比上次69000為高，呢個就係點解唔同嘅大機構都不斷爭取進入呢個市場嘅原因！

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