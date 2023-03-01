  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

2025年比特幣勢必能夠到達70,000美金以上！把握比特幣賺錢機會

01/03/2023

ktclub-2nd-img1

 

機會唔係成日有，人生如果能夠把握到一至兩次，足以令你的人生得已逆轉，係呢個世代比特幣絕對係你嘅唯一機會！以下我就會分幾集時間教你，如何用兩年時間把握暴富機會。

 

首先我要同大家講一講何謂比特幣的四年循環，簡單來講，比特幣的四年循環就像傳統金融的經濟周期一樣，在傳統金融當中，一個大嘅經濟周期或者大家所稱的牛市和熊市，可能都要用十年為一個周期，去睇市況嘅升跌，但係比特幣嘅一個周期係對比傳統金融市場快好多，大約四年就會為一個周期，所以大家點解要相信比特幣，原因就係我哋可以用更短嘅時間，去經歷普通人在金融市場當中所面對的風風雨雨，所以大家點解會見到在加密貨幣圈子打滾成功的人，都好像土豪一樣暴富！

 

究竟比特幣的四年循環是如何運行？如果能夠看得明白四年循環的人，大多數都能夠在比特幣市場賺錢，在比特幣市場經歷過兩個牛熊市嘅人，都會深深體驗到比特幣升跌嘅大上大落，四年循環顧名思義包含升和跌的時間在裏面，根據過往的經驗，比特幣的熊市，大約會用一至一年半的時間完成，如果我哋用番一八年熊市經驗去睇，當時幣價大約在20000美金左右，大約用咗一年多小小的時間，由20000的高位跌到落3000美元，所以比特幣的波幅是十分大。

 

相反，比特幣為什麼能夠在其餘的三年之間大升，主因就係比特幣的減半機制，減半機制去產出比特幣的方程式，大家預計每四年比特幣嘅出產就會減少一半，所以亦都係呢個原因，比特幣每四年就會有一個牛市的升勢，根據返上次牛市嘅升勢，比特幣由低位3000幾美金用不到一年既時間升到69000美金。

 

重點就在每年比特幣既牛市都能夠突破上次牛市嘅高位，比特幣在2018年牛市的高位係20000，在20 21的牛市都突破20000到69000，所以如果歷史能夠重複的話，今次的牛市一定會比上次69000為高，呢個就係點解唔同嘅大機構都不斷爭取進入呢個市場嘅原因！

 

ktclub-footer

 

關於KT Club

 

KT Club由朱公子於2021年成立，主力提供加密貨幣場外交易服務以及提供加密貨幣教學服務。致力打造便捷，安全，實惠的線下加密貨幣買賣，定期舉辦新手教學講座，一對一專人教學，按客戶所需訂製個人化投資教學。客戶可隨時聯絡我們的專業團隊進行諮詢對話，全港獨有7×24服務，客戶無需親身到門市亦可隨時隨地享受安全、快速的加密貨幣買賣。本公司總部位於尖沙咀中港城，目前正在大力擴展，版圖將遍佈全港十八區，為更多客戶提供便利。我們的專業團隊擁有多年投資加密貨幣的經驗，熟悉市場運作流程，緊貼行內資訊，為一眾客戶帶來豐富的加密貨幣知識。

 

公子會地址：
尖沙咀中港城1座1705室
天后蘋果商場53號舖
荃灣南豐中心1501A室

 

Instagram:  
https://instagram.com/kt.club_otc/

 

資料由客戶提供

返回90後投資達人 - 朱公子

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

97.850

異動股

03690

美團－Ｗ

139.700

異動股

01357

美圖公司

3.000

更多90後投資達人 - 朱公子

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 97.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 138.400
  • 01357 美圖公司
  • 3.000
  • 06169 宇華教育
  • 1.290
  • 00763 中興通訊
  • 24.200
股份推介
  • 09636 九方財富
  • --
  • 目標︰--
  • 00916 龍源電力
  • 9.640
  • 目標︰$11.70
  • 00763 中興通訊
  • 24.200
  • 目標︰$24.20
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.500
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 53.300
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 177.500
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.500
  • 00700 騰訊控股
  • 356.000
  • 00388 香港交易所
  • 322.400
  • 00005 滙豐控股
  • 59.850
報章貼士
  • 01171 兗礦能源
  • 24.100
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 6.590
  • 目標︰$7.50
  • 00552 中國通信服務
  • 3.140
  • 目標︰$3.30
熱炒概念股
即時重點新聞

01/03/2023 09:33  【聚焦數據】中國2月官方製造業PMI續升至52.6%，高預期

01/03/2023 09:23  恒指高開64點報19849，翰森製藥升3%，藥明生物跌逾1%

01/03/2023 08:39  《擴大開放》深交所與倫交所正穩步推進「深倫通」項目

01/03/2023 08:38  ASMPT上季少賺近71%，年度盈利跌逾17%，派息1.9元

01/03/2023 08:38  【俄烏開戰】烏無人機首襲莫斯科郊外，疑遭電子干擾未命中目標

01/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３２﹒１５億元，買騰訊沽盈富

01/03/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】摩通升網易至「增加權重」，九行齊降信義光能目標

24/02/2023 17:45  《嚟緊炒Ｄ乜》百威亞太下周派成績表，中線睇３１﹒９９銀

01/03/2023 09:47  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９３，隔夜拆息急挫至２﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>90後投資達人 - 朱公子

2025年比特幣勢必能夠到達70,000美金以上！把握比特幣賺錢機會
人氣文章

新聞>香港要聞

口罩令撤銷首日　街頭仍有三分二人配戴
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】監管與通脹困擾市場，加密貨幣波動性下降
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

林敏驄鬧爆譚詠麟︰吔紙啦你 被笑《忘不了你》歌詞險變粗口
人氣文章

健康大晒

3.1起全面撤銷口罩令+停止免費核酸檢測！只留邊21個自費核酸檢測地點？一文睇晒防疫措施4大新安排！
人氣文章

健康解「迷」

早期肺癌難察覺，晚期確診存活僅5%！如持續有這幾個症狀，恐怕是晚期！團體促政府推篩查計畫
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

英國型廚客席坐陣！超乎想像創意料理：紅菜頭葉脆片、松露布丁、豬油脂鰻魚冬甩配魚子醬，賣相味道念念不忘
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

與錶壇鉅子黃英飛對談（下）：總是被入坑？鐘錶界的Marketing與「請你入坑」方程式！你是為何愛上Piaget、Blancpain、IWC、江詩丹頓？
人氣文章

港女講男．妮洛

情侶外遊洗費該如何計算？當對方要AA制，更分毫必計，這趟旅行未出發已不悅？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
不能讓醜惡歷史消失 2
人氣文章
有必要吃Paxlovid嗎？
人氣文章
港大研發納米藥輸送系統！安全有效治療肥胖、心血管病，可以將脂肪轉為好脂肪？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2023 10:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2023 10:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2023 10:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/03/2023 09:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章90後投資達人 - 朱公子01/03/2023
2025年比特幣勢必能夠到達70,000美金以上！把握比特幣賺錢機會
人氣文章香港要聞01/03/2023
口罩令撤銷首日　街頭仍有三分二人配戴
人氣文章國際動態01/03/2023
【俄烏開戰】烏無人機首襲莫斯科郊外，疑遭電子干擾未命中目標
人氣文章財經熱話01/03/2023
【虛幣世界】監管與通脹困擾市場，加密貨幣波動性下降
人氣文章中國故事28/02/2023
《神州經脈》美據報放寬對華科技投資限制　A股回暖　人幣造好
人氣文章財經熱話28/02/2023
【月結－會後有機】兩會後或有佳音 恒指跌深料反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金