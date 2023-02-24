溫鋼城料阿里今年成本維持可控 90元水平宜分注吸納

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

恒指將迎來另一死亡交叉，加上本周勢刷新一年來最長連跌周數，大市弱勢還要維持多久？暫未見觸底反彈訊號？港交所 (00388)上年全年收入及純利均倒退，惟仍派末期息3.69元，展望今年新股上市市場，難如去年第四季般活躍？市場對業績及派息金額滿意嗎？阿里巴巴(09988)上季經調整淨利潤按年升12%，勝預期，惟雲業務收入增長遠遜其他分項，亦跑輸同業，中長線要在同業中殺出一條血路難度高？業務遇上瓶頸，只能靠控制成本避免盈利倒退？創科(00669)反撃沽空機構指控，申請今早（24日）復牌，惟股價上日（23日）早已跳水，連撈底價值也沒有？有傳Apple iWatch 無創監察血糖技術有突破，舜宇(02382)或能直接受惠？

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