  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城料阿里今年成本維持可控　90元水平宜分注吸納

24/02/2023

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　恒指將迎來另一死亡交叉，加上本周勢刷新一年來最長連跌周數，大市弱勢還要維持多久？暫未見觸底反彈訊號？港交所 (00388)上年全年收入及純利均倒退，惟仍派末期息3.69元，展望今年新股上市市場，難如去年第四季般活躍？市場對業績及派息金額滿意嗎？阿里巴巴(09988)上季經調整淨利潤按年升12%，勝預期，惟雲業務收入增長遠遜其他分項，亦跑輸同業，中長線要在同業中殺出一條血路難度高？業務遇上瓶頸，只能靠控制成本避免盈利倒退？創科(00669)反沽空機構指控，申請今早（24日）復牌，惟股價上日（23日）早已跳水，連撈底價值也沒有？有傳Apple iWatch 無創監察血糖技術有突破，舜宇(02382)或能直接受惠？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

91.400

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.480

異動股

00669

創科實業

79.450

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.450
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.480
  • 00669 創科實業
  • 79.400
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 132.900
  • 02333 長城汽車
  • 11.420
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 7.170
  • 目標︰$8.20
  • 00914 海螺水泥
  • 30.150
  • 目標︰$34.60
  • 01099 國藥控股
  • 21.550
  • 目標︰$22.80
  • 03993 洛陽鉬業
  • 4.570
  • 目標︰$5.22
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.830
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.450
  • 00700 騰訊控股
  • 349.400
  • 01725 香港航天科技
  • 13.760
  • 00388 香港交易所
  • 319.000
  • 00669 創科實業
  • 79.400
報章貼士
  • 03800 協鑫科技
  • 2.130
  • 目標︰--
  • 06030 中信証券
  • 16.720
  • 目標︰$22.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 283.400
  • 目標︰$318.40
熱炒概念股
即時重點新聞

24/02/2023 09:37  《異動股》領展(823)今日除權，股價跌約2%

24/02/2023 09:23  恒指低開127點報20223，網易跌6.3%，創科逆市升5%

24/02/2023 08:38  【俄烏開戰】俄烏戰爭周年聯合國大會譴責侵略，G7加大經援力度

24/02/2023 08:31  【大國博弈】王毅︰美國若擴大氣球事件必奉陪，烏克蘭危機不能拖

24/02/2023 07:53  阿里巴巴(9988)第三季純利升69%，非公認淨利潤增12%

24/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒３２億元，買騰訊沽恒生國企

24/02/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】大行點評阿里網易等業績股，花旗野村維持創科買入

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

阿里、網易、銀娛績後追揸沽　創科應該點部署？一表睇晒快靚正
人氣文章

新聞>香港要聞

【本地時事】茶果嶺海旁上演噴泉表演　懷疑海床現破洞 土拓署啟動應變措施
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城料阿里今年成本維持可控　90元水平宜分注吸納
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

不撤辣招 調整從價印花稅 首置業主慳3至6萬
人氣文章

時事要聞

擬局部重建荔枝角收押所 增410收容額 日均還押逾2600人10年高
人氣文章

娛樂情報

為側田失控幫口 劉浩龍自組公司捧自己
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

旅行景點與美食的pairing：逛大阪、神戶的美術館和時尚家品小店，精選附近特色餐廳用膳！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

專家拆解交友App現象！大部分玩家係為咗咁！「約炮清單」有咩選項？$4,000萬網上交友騙案如何煉成？甚麼令受害人陷入「痴迷」？
人氣文章

Beauty

將自然融入日常，學會在急促中慢下來！身體護理品牌Hibernicis創辦人：「Honor the Small Things」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
港大研發納米藥輸送系統！安全有效治療肥胖、心血管病，可以將脂肪轉為好脂肪？
人氣文章
消委會｜實測8款家用紅外線治療燈！邊款照射面積最大？最平？方便收藏？一文睇晒紅外線治療燈使用貼士＋6大FAQ！
人氣文章
「拍拖後不應再有異性朋友？」過度苛索安全感，以為捉緊了愛情，結果卻親手把它扼死
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2023 11:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2023 11:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2023 11:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/02/2023 11:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章大行報告24/02/2023
阿里、網易、銀娛績後追揸沽　創科應該點部署？一表睇晒快靚正
人氣文章香港要聞24/02/2023
【本地時事】茶果嶺海旁上演噴泉表演　懷疑海床現破洞 土拓署啟動應變措施
人氣文章國際動態24/02/2023
【台海局勢】據報美國增派軍人赴台訓練，布林肯稱台海危機非內政
人氣文章開市Good Morning24/02/2023
溫鋼城料阿里今年成本維持可控　90元水平宜分注吸納
人氣文章國際動態24/02/2023
【大國博弈】王毅︰美國若擴大氣球事件必奉陪，烏克蘭危機不能拖
人氣文章財經熱話24/02/2023
【虛幣世界】就業數據依然強勁，加密貨幣進入橫盤
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金