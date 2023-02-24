【台海局勢】據報美國增派軍人赴台訓練，布林肯稱台海危機非內政

據外電引述華府官員報道，美軍準備派出100至200名軍人前往台灣提供訓練，規模較一年前派到當地的約30人大幅增加。報道指，美軍除了訓練台灣士兵操作美國武器外，亦會在戰術方面提供指導。美國密歇根州國民警衛隊也將在美國境內訓練台灣軍方一支特遣隊，包括參與部分大型演練。



白宮發言人說，美國對台灣的支持與美台防衛關係，是因應台灣面對的威脅，符合美國的一中政策，強調美國對台承諾有助維持台海和平穩定。



五角大樓發言人發言人梅納斯(Marty Meiners)表示，不評論具體的行動、接觸或訓練，但強調對台灣的支持及與台灣的防務關係仍然是為了協調應當前構成的威脅。



駐美國台北經濟文化代表處在一份聲明中說，幾十年來，台灣和美國在涉及防務和維護台灣海峽和平的問題上密切合作。沒有進一步的評論或細節可分享。



*布林肯:台海衝突非中國內政，而是攸關全世界*



美國國務卿布林肯在俄烏戰事爆發一周年前夕接受美國傳媒訪問，回應外界將俄烏戰事與台海局勢作比較，指全球之所以如此擔心台海爆發危機的原因之一，是因為這不是北京基與主權所稱的內政，而是確實關乎全世界。他強調，全球每日一半貨運通過台灣海峽，用於手機及汽車等的半導體，絕大部分亦在台灣生產。若台灣因為大陸動武而爆發危機，將會對全球經濟及各國帶來災難後果。