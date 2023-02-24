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《午市前瞻》恒指勢穿兩萬 電盈乏人問津 商湯比快手更有機染藍

24/02/2023

　　美股三大指數齊升，道指升108點，惟港股向下，恒生指數半日收報20063，跌287點或1.41%，主板成交574.52億元。恒生中國企業指數報6737，跌122點或1.78%。恒生科技指數報4062，跌86點或2.08%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及創科實業(00669)；騰訊控股收報348.6元，跌7.4元或2.08%，成交40.21億元；阿里巴巴-SW收報91.1元，跌4.05元或4.26%，成交34.1億元；創科實業收報78.75元，升3.8元或5.07%，成交26.58億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690)；美團收報135.6元，跌3.5元或2.52%，成交21.76億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。


　　網易(09999)收跌9.49%，報125.9元，該股成交約772萬股，涉資9.76億元，盤中高見130.4元，最低見124元；百度(09888)跌5.08%，收報132.7元；吉利汽車(00175)跌4.55%，收報10.9元。


　　另外，銀娛(00027)逆市收升5.59%，報54.8元，該股成交約1264萬股，涉資6.90億元，盤中高見55.2元，最低見52.95元。

 

 

(商湯網頁截圖)

 

連敬涵：19600未必有較大支持


　　恒指缺乏利好消息下跌近兩萬大關，半日最低見20006。《香港股票分析師協會》理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指終於來到20000點關口，但須注意此位絕非近期調整底位。他指，市場仍觀望在港股業績期的表現，目前已公布的大型股份業績未算太差，但都不能刺激投資者入市意欲，因外圍仍憂慮美國加息預期升溫。未來港股繼續觀望內地兩會是否有進一步刺激經濟措施出台，改善市場氣氛。


　　連敬涵預期，恒指百分百會跌穿20000點，以去年10月低位至今年1月高位22700的黃金回調比例0.382倍計算，19600點預期會有較大支持，但距今只差約400點，觀望跌抵19600前會否適度反彈，延長19600支持力。


資深投資者對電盈有恐懼


　　電盈(00008)將於今日收市後公布業績，而目前息率亦達9厘以上，但連敬涵直指目前電盈已無人問津，近年新晉投資者多留意科技股等亦不會留意電盈，而且資深投資者皆對此股份有「恐懼」，故整體市場都對電盈不太感興趣。他表示電盈業績增長空間不大，但派息夠高亦會吸引一定投資者。


醫藥股難再染藍  商湯大機惟無盈利


　　恒指公司將於今日收市後公布季檢，醫藥板塊近期相當受市場重視，但連敬涵指目前藍籌已有多隻醫藥股，認為要納入應要選擇具代表性股份，目前新晉染藍的翰森(03692)日均成交都不大，須觀望恒指公司對醫藥股的考量，認為再加入醫藥股機會不大。


　　至於科技股，連敬涵指目前大型科技股已佔恒指近三成權重，再加入大科技股將令科技股權重高於金融股，或會令恒指更加波動，故認為快手(01024)等已難以染藍。但他不排除科技股仍有染藍機會，但規模要較細，推測商湯(00020)會是其中一隻染藍大熱，因為此股代表性較高亦有一定成交量，目前恒指成分股內亦未有專注做AI的股份。再加上商湯有和政府合作的業務，或更令股份有一定代表性。但他提到，商湯唯一缺點是未有盈利，要看這會否影響恒指公司的決定。另外，連敬涵指金蝶(00268)及紫金(02899)亦有一定染藍機會。


創科前景的確淡


　　創科實業遭沽空機構Jehoshaphat Research指一直誇大利潤，製造完美利潤率曲線，昨晚創科發公告澄清，強烈否認報告所載指控，今日復牌最多曾升超過8%。連敬涵指目前不便評論沽空報告是否屬實，加上創科即將於3月1日公布業績，一切有待業績後再等公司正式回應。但他直言，先不評論有否出現沽空報告，但創科基本面前景的確較淡，整體美國對家用電動工具股前景看淡，即使沒有沽空報告，創科股價亦大有機會下跌，認為目前股價跌後將較難重返回之前水平。

 

商湯自去年10月下旬以來反覆上升，今早呈向上突破訊號。

(經濟通很報價系統截圖)

 

 

電盈股價踏入2月以來維持在3.8至4元橫行。(經濟通很報價系統截圖)

 

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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