阿里業績勝預期大行齊唱好 股價仍插半成低吸此其時！

內地電商巨頭阿里巴巴(09988)昨晚(23日)公布業績，上季經調整淨利潤按年升12%，勝預期，惟主要因減省成本奏效，而雲業務收入增長亦較慢，縱然於績後獲多間大行唱好，富瑞更予目標價214元，但今日(24日)在大市持續調整兩萬關危危之下，阿里仍插逾半成，創逾個半月低。

(阿里巴巴官網媒體資料庫)

上季經調整淨利潤升12%收入增2% 淘寶GMV下降

阿里巴巴截至去年12月31日止第三季純利約468.15億元(人民幣．下同)，同比升69%，主要由於數字媒體及娛樂分部相關商譽減值減少224.27億元。非公認會計準則淨利潤499.32億元，同比增長12%。收入2477.56億元，同比增2%，經調整EBITA同比增16%至520.48億元。

第三季中國商業收入按年跌1%至1699.86億元。剔除未支付訂單，旗下淘寶和天貓的線上實物商品GMV按年錄中單位數下降，主要由於消費需求減少、競爭持續，以及因內地新冠病例增加導致12月供應鏈和物流受影響。另本地生活服務收入增長6%至131.64億元，菜鳥收入增長27%至165.53億元，雲業務收入增長3%至201.79億元。此外，首三季純利約489.93億元，同比跌約37.35%。截至去年底員工總數23.974萬人，在季度內淨減4163人。

阿里：將繼續構建AI訓練模型 暫無意擴大回購計劃





阿里巴巴主席兼首席執行官張勇指，儘管需求減弱，以及供應鏈和物流受到新冠疫情措施變化影響，仍取得穩健季度業績，預期消費者信心和經濟活動將持續恢復。雲計算是阿里面向未來的核心戰略之一，目前雲計算和人工智能的結合正處於技術突破和發展的關鍵時期，阿里將一方面繼續構建大規模AI預訓練模型，一方面全力抓住市場機遇，為市場上AI模型和應用提供算力支持。另公司一直不是用低價補貼去競爭獲得市場地位，將堅持通過技術突破創造新商業。至於未來3至5年的增長機會，集團仍將堅持在消費、雲計算和全球化三個長期戰略，而不是尋找所謂新的戰略賽道，因為這三個戰略市場足夠大，在當今不斷的技術演進當中，仍然能找到巨大機會。

他又表示，今年1月至2月初由於新冠疫情以及春節返鄉旅行，公司中國商業業務繼續受嚴重影響，但受益於過去兩年持續的供應鏈和履約服務能力的建設，飛豬國內機票和酒店業務的恢復速度都大幅好於國家旅遊局公布的旅遊市場整體大盤情況，也明顯好於疫情前2019年的情況。此外，季度內以約33億美元回購4540萬股美國存託股，目前未有考慮進一步擴大回購計劃，將善用此前回購計劃剩餘配額。在目前授權下有約213億美元回購額度，有效期至2025年3月。

麥格理：上季業績強勁 富瑞：今年將續復甦予目標價214元

麥格理發表報告指，阿里上季業績表現強勁，經調整盈利分別高於該行及市場預期3%及19%，而管理層繼續致力於其三大支柱策略，為消費、雲計算和全球化的更長期增長前景定下正面基調。預期集團核心廣告與商品交易額(GMV)的增長差距最終將縮小，主要是受惠今年農曆新年後消費者對非必需品和物流網路復甦的信心增強，估計今年第一季客戶管理收入(CMR)將按年下降2%，而GMV則料跌3%，調低2023及2024財年收入預測1%及2%，反映農曆新年線上銷售疲弱，目標價由161.6元微降至159.9元，維持「跑贏大市」評級。

富瑞指，阿里在新春假期後及今年餘下時間會繼續復甦，而內容信息推薦(recommended feeds)的商業化仍處於早期階段，阿里傾向支持提供物有所值貨品的優質商家，故滲透到三線及以下城市擴大用戶群和增加錢包份額屬阿里發展重點，維持「買入」評級及目標價214元。

大和：阿里為消費復甦主要受益者 大摩：展示削減成本能力

大和指，阿里上季淨收入超出市場預期，因其中國零售商業及全球零售商業業務的非通用會計準則EBITDA利潤率優於預期，由於阿里為消費復甦的主要受益者，與同行相比，阿里將有更多的盈利上行空間。儘管市場擔心今年價格補貼力度加大，但隨著對淘寶及天貓的投資增加，預計中國商務業務EBITA利潤率將從客戶管理收入(CMR)復甦中按年擴大，而近期的關鍵催化劑是螞蟻集團的首次公開募股、股票回購、對其子公司的外部融資和投資剝離，維持目標價152元及「買入」評級。

摩根士丹利表示，消費復甦較弱或限制阿里2023財年第四財季的客戶管理收入增長，但見到復甦趨勢高確定性及變現化改善。預料阿里將優先投資收入有增長潛力的業務，但會重視提高經營效率。消費復甦及競爭仍為不利公司股份因素，但公司展示削減成本能力，顯示在消費復甦較慢下，盈利下行空間有限，維持「買入」評級，目標價150元。

高盛：料績後股價反應好壞參半 估值將隨收入盈利回升改善

高盛指，阿里上季盈利能力優於預期，但預料績後股價反應將好壞參半，這或由於市場憂慮集團將於未來一年加大投資以增強競爭力，同時保持提高營運效率。自今年2月初以來消費者信心有所改善，淘寶+天貓投資策略將繼續更多地關注改善用戶體驗和內容，而不是用戶補貼；國際商務和本地服務業務隨著規模效益提高而穩步發展；鑑於巨大的增長潛力，管理層今年將重點放在阿里雲上。預期阿里將受益於廣告市場復甦、金融科技和雲業務的結構性增長，估值將隨收入回升及盈利恢復得到改善，重申「買入」評級，列入確信買入名單，目標價135元。

瑞信表示，阿里上財季收入按年升2%略優預期，非公認會計準則EBITA錄520億元，高於該行及市場同業原預期各9%及12%，主要受益成本減省。阿里管理層表示不擔心近期有關價格競爭的消息，因補貼為普遍的推廣策略，並指公司生態圈、科技及用戶體驗為業務可持續增長的關鍵，維持「跑贏大市」評級，目標價147元。另瑞銀維持阿里「買入」評級，目標價133元；花旗亦維持「買入」評級，目標價由155元降至151元。





溫鋼城：廣告網購收入將增雲業務或好轉 跌至90元可低吸



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，阿里業績勝預期主要靠裁員節流減省成本，故營收雖只有低單位數，經調整盈利卻可增長12%。阿里今年廣告收入應可回升，另刺激消費政策亦有助網購收入增加。早前同樣是網購平台的京東(09618)推百億補貼活動是唯一不明朗因素，但京東及拼多多與阿里層次不同。至於上季雲業務收入只增長3%，或受期內上海公安局資料洩漏問題影響。雲業務是未來重要增長引擎，海外表現較好，內地如往後一段時間沒再出現數據洩漏問題，雲業務或會慢慢好轉，配合網購及菜鳥等其他業務，股價走勢會向好，跌至近90元是趁低吸納良機，再跌可再買，短期先看120至130元，跌穿之前低位60元機會極微。

阿里收市跌5.36%報90.05元，成交74.33億元。其他科技股亦普遍下挫，騰訊(00700)跌1.85%報349.4元，京東跌4.75%報178.4元，美團(03690)跌3.38%報134.4元，小米(01810)跌1.15%報12元，百度(09888)跌6.01%報131.4元，網易(09999)跌11.22%報123.5元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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