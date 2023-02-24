《神州經脈》中國表態俄烏衝突立場 A股人幣雙雙下跌

俄烏戰爭持續一周年，聯合國大會於周四（23日）以壓倒票數通過決議案，譴責俄羅斯吞併烏克蘭4個地區，並要求俄羅斯立即撤兵。中國在表決中投下棄權票。中國外交部隨後在今早發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場，提出了停火止戰、支持俄烏相向而行、逐步推動局勢降級緩和等建議，並強調核武器用不得，核戰爭打不得。

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地緣政治變局為A股帶來市場震盪，滬綜指收跌0.62%，不過總結全周仍上漲1.34%。深成指周五（24日）下跌0.82%，創業板指下跌1.16%。兩市全日成交額為7258億元人民幣，較上一交易日減少10.1%。

地緣政治風險不利於人民幣，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早大幅低開逾200點子後，跌幅愈踩愈深，盤中一度低見6.9456，尾盤跌幅維持，匯價收報6.9442大跌524點子，創2022年12月30日以來新低。

今日新聞精選

1. 早前《彭博》報道，中國政府以數據安全為由，要求國企逐漸停用四大國際會計師事務所。不過據內媒《第一財經》稱，近期多家國企發布的相關採購項目中，中標候選人中仍有普華永道、安永、畢馬威、德勤四大會計事務所。報道舉例稱，在最近國企發布的採購項目中，包括中國鐵塔(00788)、中國太平(00966)等國企未來1-5年的審計項目仍選用四大會計事務所。而目前多家國有大行的審計機構也來自上述四大會計事務所。

2. 在周五的外交部例行記者會上，發言人汪文斌被問到中方是否願意主導烏俄和談，他表示，中國希望在解決問題上發揮建設性作用。而對於有外交官批評中國今早發布的中方關於政治解決烏克蘭危機立場文件，汪文斌指出，這些人應該反思他們是否幫助解決了危機，而不是抹黑中國。

3. 對於類ChatGPT相關監管，中國科技部長王志剛在國新辦舉行的新聞發布會上回應稱，一些新技術出來在應用了一段時間之後，會出台一些趨利避害的措施，防止「害」、讓「利」更好地發揮。王志剛表示，類ChatGPT最近形成了一種現象級的應用，在眾多行業有著廣泛的應用潛力。將繼續推動人工智能在日常經濟中的應用。

4. 國家互聯網信息辦公室公布的《個人信息出境標準合同辦法》明確，可以通過訂立標準合同的方式向境外提供個人信息的企業需符合以下條件：一是非關鍵信息基礎設施運營者；二是處理個人信息不滿100萬人的；三是自上年1月1日起累計向境外提供個人信息不滿10萬人的；四是自上年1月1日起累計向境外提供敏感個人信息不滿1萬人的。

5. 雖然中國已開放國際航班，但中美直飛航班依然保持疫情時期的數量。原本打算於3月開始增加中美直飛航班的美聯航近日表示，增加航班的計劃可能要推遲到今年10月。《財新網》引述美聯航總部稱，「美國和中國大陸之間的航班受到美國交通部命令的管轄，該命令限制了中美之間的航班量。」根據對等原則，這也意味著美國很可能不會批復中國航司的增班申請，中美航班數量還將繼續受限。

6. 中國銀保監會再次召開專題會議，要求銀行加快處理積壓申請，做好提前還款服務。銀保監會有關部門負責人指出，目前商業銀行正在優化相關金融服務，做好提前還款的辦理工作。另外，據常州發布消息，常州市階段性降低首套住房商業性個人住房貸款利率下限，由相應期限貸款市場報價利率減20個基點下調至減50個基點，即首套房貸利率下限降至3.8%。

7。據外媒報道，中信集團董事長朱鶴新或接替易綱出任人民銀行行長的主要候選人，報道指仍未最終決定。另外，發改委主任何立峰可能會兼任人行黨委書記，亦可能接替國務院副總理劉鶴的職位。報道又指，當局計劃恢復中共中央金融工作委員會（簡稱中央金融工委）。這個委員會是一個政策制定機構，或將會成為總管金融系統的最高機構。

8. 科技部高新技術司司長陳家昌在發布會上表示，將把人工智能作為戰略性新興產業，作為新增長引擎，繼續給予大力支持。一是推動構建開放協同的人工智能創新體系，加快基礎理論研究和重大技術攻關。二是推動人工智能與經濟社會深度融合，在重大應用場景中錘鍊技術，升級迭代，培育市場。三是推動建立人工智能安全可控的治理體系。四是全方位推動人工智能開放合作。

撰文：經濟通中國組

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