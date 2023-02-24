【專訪】野村陸挺：汽車銷量急凍示警 地方財政逾十年最糟（有片）

全國兩會下周開幕，《政府工作報告》即將揭盅2023年各項目標；隨著機構紛紛預期今年GDP或反彈至5%以上，消費獲寄予厚望。

但野村證券首席中國經濟學家陸挺近日接受《經濟通通訊社》專訪時就指，坊間對疫情三年「超額儲蓄」似有誤解，去年新增的17.84萬億存款，實際近半源自買房支出大減、銀行理財產品搬家；估算超額儲蓄總數約有5.8萬億，即2020年2.4萬億元，2021年及2022年合共3.4萬億。

他認為，所謂「消費報復性反彈」，實有不少制約，提醒尤其是1月汽車銷售急凍顯示，餐飲、旅遊、出行或值期待，但對耐用品消費勿過分樂觀。同時，評估消費復甦不可忽視的因素還有資產負債表，因如果居民對未來收入預期和財富增值預期相對不那麼樂觀，消費行為也會受一定影響。

他還稱，去年已經減半的土地財政收入（從2021年的8.7萬億降至約4萬億多），今年也可能難有明顯改善，令地方財政或進入「十幾二十年最糟糕」的處境。

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