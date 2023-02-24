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《嚟緊炒D乜》百威亞太下周派成績表　中線睇31.99銀

24/02/2023

　　百威亞太(01876)主要於亞太地區(不包括澳洲)從事啤酒釀造及經銷，下周三(1日)派發截至去年12月31日止年度成績表。

 

(百威亞太網頁截圖)


　　集團母公司為百威集團，為全球釀酒商，其總部位於比利時魯汶，於泛歐交易所、墨西哥MEXBOL、南非約翰內斯堡證券交易所及紐約證券交易所上巿。


　　百威亞太截至2022年9月30日止九個月未經審核業績，錄得股東應佔溢利增長8.7%至9.25億美元，營業額下降0.9%至53.13億美元；期內，整體毛利減少7.2%至27.06億美元，毛利率下降3.5個百分點至50.9%；期內總銷量72.715億公升，增長1.4%。


去年第三季少賺14%　惟韓國印度業務持續增長


　　截至2022年9月30日止第三季度業績，股權持有人應佔溢利3億美元，跌13.8%，收入18.6億美元，跌1.1%，毛利9.54億美元，減少8%；期內總銷量27.489億公升，增長6.3%。


　　百威亞太管理層指，集團第三季度整體上取得收入及盈利增長，並在所有國家中均有銷量及營收提升，此乃受益於韓國及印度的持續增長動能，部分被內地的挑戰環境所抵銷。在內地，為防控COVID而實施的渠道限制使每百升收入及除息稅折舊攤銷前盈利受壓，對集團高端及超高端產品組合的潛在增長趨勢構成影響。與此同時，集團在韓國及印度的業務增長動能因表現穩健而進一步加快。


　　於2022年6月30日，集團之現金及現金等價物為18.7億美元，貸款及借款為2.15億美元。百威亞太於2019年9月於本港上市，上市價27銀，集資淨額381.54億銀。


目前各地真正復常　前景睇高一線

　
　　過去三年，新冠疫情嚴重，對百威亞太的啤酒銷售有一定影響，目前全球大部分地方已真正復常，相信會利好其啤酒銷售，前景睇高一線。


　　技術走勢方面，日線圖顯示，該股近日守穩100天線，現階段看，似在營造敏感三角形，向上機會較大，錢駿建議投資者不妨於現水平約23.2銀買入，首站重上水面價27銀，也為今年1月高位27.4銀附近，次關為2020年11月高位29銀，中線再上的話，以上市以來高位31.99銀為最終獲利目標，跌穿20銀止蝕。

 

 百威亞太今日(24日)微跌0.22%收報23.15銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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