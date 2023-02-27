【虛幣世界】G20國將成立全球加密貨幣規則，預計9月準備就緒

消息指，國際貨幣基金組織 (IMF) 和金融穩定委員會 (FSB) 聯合製作的一份新的綜合文件，並將成為全球加密貨幣規則的基礎，該文件預計將於9月準備就緒。



世界20個最大的經濟體（統稱為 G20）在印度舉行了為期三天的會議後宣布了這一消息，其中，有傳該會議為加密貨幣建立全球監管框架是當務之急，預計G20財長和中央銀行行長之間舉行的討論，將為全球協調的加密貨幣規則指明前進的方向。



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