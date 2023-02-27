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溫傑：料恒指3月先低後高　憧憬兩會後推新政托市

27/02/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　恒指季檢換馬上周五（24日）收市後公布，北水大手湧入逾82億元，或與資金炒作成分股換馬有關？JS環球生活(01691)上日大跌近18%，集團宣布分拆旗下公司單獨上市，估值或將重估？如何影響公司業績表現？波羅的海乾散貨指數（BDI）過去一個星期升逾64%，內地將於3月初召開兩會，市場憧憬屆時或將落實新一輪基建計劃，刺激乾散貨等商品需求，有望帶動航運股最快第二季扭轉劣勢？另外比比亦會分析上周公布業績的電訊盈科(00008)，演唱會大型意外後對免費電視台的廣告收入有多大影響？

 

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