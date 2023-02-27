【俄烏開戰】美國擴大制裁俄羅斯，八家中國實體入美商務部黑名單

美國再度制裁對俄羅斯軍事支援的中國企業。美國商務部工業與安全局周五(24日)宣布，將8家中國實體加入管制出口的「實體清單」，其中5家位於中國內地和香港，另有3家為中國企業在歐洲的子公司。美國政府指有信息表明這些實體對俄羅斯軍隊或國防工業基礎做出了重大貢獻，違背美國國家安全和外交政策利益。



位於中國的公司有5家:北京天泰科技發展有限公司、澳凱電子科技有限公司、北京雲澤科技有限公司、北京和德宇航技術有限公司、天儀研究院。



此外被制裁的中資公司還有:北京和德宇航技術有限公司荷蘭子公司、北京和德宇航技術有限公司法國子公司、天儀研究院盧森堡子公司。



另一則公告則將76個實體加入同一清單，不過其中不涉及中國。美國先前已將接近80家涉及俄羅斯「國防產業與戰爭行動」的俄國企業列入制裁。



沙利文:中國若對俄提供致命武器，將付出代價



美國再次警告中國，不要為俄羅斯侵略烏克蘭的行動提供致命武器。白宮國家安全顧問沙利文接受有線新聞網絡(CNN)訪問時說，北京仍未決定會否軍援俄國，但警告如果中方決定這樣做，將付出實際代價。



沙利文另外在美國廣播公司(ABC)節目中說，中國還沒有採取行動對俄國提供軍援，但是還沒有放棄這個選項。

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