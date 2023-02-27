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【專訪】陶冬：掌門換人　世銀轉型（有片）

27/02/2023

　　美國總統拜登提名彭安傑(Ajay Banga)擔任下一任世界銀行行長，指其擁有迎接挑戰所需要的「至關重要的經驗」，來動員民間資本解決我們這個時代迫切需要解決的挑戰，包括氣候挑戰。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時認為，這次世界銀行總裁換人，標誌著美國重塑世界金融秩序的開始，標誌著世界銀行工作目標的轉換。

 

　　他指，根據戰後的慣例，IMF的首腦一般由歐洲政府提名、歐洲人出任，世界銀行的首腦，一般由美國政府提名、美國人出任。彭安傑是印裔美國商人，曾經在Master Card擔任過CEO，擁有豐富的管理經驗，正好整治世界銀行管理不善的問題，重點更是想更多地動用民間資本來解決世界的貧富懸殊問題、氣候變化問題。

 

資金主要使用方向轉向綠色

 

　　他續稱，世界銀行之前的工作重點是幫助落後國家發展經濟，但這些年的投資效率和行政效率受到很多國家和學者的批判，作為大股東美國的不滿情緒也很高。未來轉型後，國家扶貧還會繼續，但是資金的主要使用方向轉向綠色，轉向應對氣候變化，轉向可持續發展。

 

　　據測算，在2050年前世界需要125萬億美元的「氣候投資」，才能實現碳中和，這是一部龐大的資金量，美國為首的西方國家不願意在此買單，所以吸引民間資金參與成為新的集資思路，尤其是通過資本市場發行債券來集資。

 

 

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