「2022智慧生活夥伴大獎」頒獎禮共頒發66個獎項

本港具領導地位的財經資訊平台——經濟通（ET Net）與協辦機構數碼港連續第二年舉辦「智慧生活夥伴大獎」，共頒發66個獎項。主辦機構很榮幸邀請到商務及經濟發展局副局長陳百里題辭「廣凝智慧 協創繁榮」，並親臨主禮。典禮上，智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明，聯同由11位業界翹楚組成的專業評審團，並頒授獎座予智慧生活13個領域獎項的得獎者。



今年以「可持續發展下元智慧生活」為主題



在新經濟之下，零售業、醫療業、消費轉變和人類行為，在過去幾年間急速地向數碼化轉型。通過連接科技以優化成可持續城市不僅是不可阻擋的全球現象，也是在新常態下以綠色方式開拓新道路的唯一解決方案。今年大會以「可持續發展下元智慧生活（Building A Sustainable Smart Living）」為主題，希望強調智慧城市不僅僅是解決營運問題的智能工具，它也是使城市和人類住區具有包容性、安全性、韌性和可持續性的目標。元宇宙概念正在成為智慧生活的核心，它將通過連接虛擬世界和現實世界來構建一個高效率的城市。元宇宙的發展意味著未來智慧生活創新的無限突破，同時打造屬獨一無二的明日之城。



頒發橫跨13大組別 共66個獎項



「2022智慧生活夥伴大獎」目的是表揚、推廣和支持致力於推動香港成為智慧城市、提升社會競爭力和提高公眾對數字化意識的優秀企業或組織。承蒙下列一眾來自創新科技界和市場零售科技的業界領袖組成專業評審團，根據創新和創意、功能和人體工學、品質、裨益和影響、市場潛力/表現、生態兼容性以及對環境及／或生態的潛在影響的六大評分準則，甄選出傑出企業。經濟通是日頒發了橫跨13大組別，共66個獎項給在各專業領域中有傑出表現的得獎者，以肯定其在智慧城市發展上的成就。



「2022智慧生活夥伴大獎」得以順利舉辦，全賴各方大力支持，包括協辦機構數碼港；策略夥伴畢馬威會計師行、智慧城市聯盟；德勤．關黃陳方會計師行的慷慨贊助；以及阿里巴巴創業者基金、香港工業總會、粵港澳大灣區經貿協會、香港網商會、香港生產力促進局、香港零售科技商會、香港科技園公司、亞洲金融科技師學會、物流及供應鏈多元技術研發中心、翺寶科創有限公司、投資推廣署初創企業（Startmeup.com）、科培網絡以及雲端與流動運算專業人士協會的鼎力支持。特別鳴謝董吳謝林律師事務所合夥人謝遠明律師擔任大會之法律顧問。