  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

陳百里：可持續發展理念融入政策中　鼓勵企業引入智慧城市等元素

27/02/2023

　　商務及經濟發展局副局長陳百里出席「智慧生活夥伴大獎」頒獎禮致辭時表示，可持續發展在香港最難是要改變市民觀念，市民需將目光放長遠；香港作為國際大都會，歡迎世界各地投資者，但同時亦不可只著眼經濟，各方面如文化旅遊、教育保育等亦需可持續發展，特區政府也嘗試將理念推入政策中，作任何舉措前都要考慮對環境的影響、解決方案，將影響減至最低。

 

商務及經濟發展局副局長陳百里


　　政府已推出2050年碳中和目標，各政策局也推出藍圖及相關工作，有關舉措有助達致目標。綠色債券方面，陳百里表示，認購情況理想，海外認購更超額，顯示海外投資者有信心，債券支持政策有更多資源支援可持續發展相關建設。三年多疫情令全球經濟及企業大洗牌，他鼓勵企業引入智慧城市、智慧生活元素，有望吸引投資者投者。　

 

鄧淑明：資訊及通訊科技可改善及緩和人口老化衝擊

　

智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明（中）


　　智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明致辭時感謝得獎企業不忘初心，就智慧城市及智慧生活研發服務，希望得獎企業為香港的國際創科中心打下基礎。她指出，今年頒獎禮主題加入元宇宙元素，元宇宙作為媒介有助市民體現想像中的生活，打破現實。她又提到資訊及通訊科技可改善及緩和人口老化帶來衝擊。

 

撰文：經濟通採訪組

 

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

89.400

異動股

03690

美團－Ｗ

136.200

異動股

06862

海底撈

21.900

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 136.200
  • 06862 海底撈
  • 21.900
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 134.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 54.200
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.400
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 52.150
  • 目標︰$70.00
  • 00522 ASMPT
  • 67.500
  • 目標︰$73.30
  • 00992 聯想集團
  • 7.110
  • 目標︰$8.20
  • 00914 海螺水泥
  • 29.450
  • 目標︰$34.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.400
  • 00700 騰訊控股
  • 349.400
  • 00388 香港交易所
  • 318.600
  • 00005 滙豐控股
  • 59.050
  • 00941 中國移動
  • 57.300
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 50.850
  • 目標︰$53.50
  • 01523 珩灣科技
  • 2.710
  • 目標︰$3.16
  • 00728 中國電信
  • 3.810
  • 目標︰$4.20
熱炒概念股
即時重點新聞

27/02/2023 16:29  《盤後部署》比亞迪候百天線才部署，啤酒股哪一隻值博率高？

27/02/2023 17:21  《神州民企》理想汽車(2015)去年經調整盈利按年跌97%

27/02/2023 18:35  【企業盈喜】華置(127)料去年虧轉盈賺最多12.7億元

27/02/2023 15:36  中電:若能源價格續回落，燃料費有望未來數月下調

27/02/2023 17:10  易鑫(2858)去年盈利大升11.8倍，連特別息派3.25仙

27/02/2023 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流入６０﹒４９億元，買騰訊沽比亞迪

27/02/2023 08:26  【大行炒Ｄ乜】小鵬遭滙證削價降級，花旗升新東方在綫至中性

24/02/2023 17:45  《嚟緊炒Ｄ乜》百威亞太下周派成績表，中線睇３１﹒９９銀

27/02/2023 17:20  《財資快訊》美電穩報７﹒８４６６，一及兩周拆息微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

陳百里：可持續發展理念融入政策中　鼓勵企業引入智慧城市等元素
人氣文章

新聞>財經熱話

史秀美：期待初創公司推更多AI服務及產品　令本港成為智慧城市
人氣文章

新聞>財經熱話

「2022智慧生活夥伴大獎」頒獎禮共頒發66個獎項
品味生活
生活
人氣文章

邵看新經濟．邵志堯

房地產科技｜成也AI敗也AI！美國最大網上地產代理Zillow踩過界：炒房業務持續虧損，股價大跌8成！
人氣文章

足球俱樂部．主教練

聯賽盃決賽 紐卡素失門神 曼聯有運衝冠
人氣文章

有種生活

時裝設計不只是畫公仔？將回憶用刺繡「紋」在衣服上？「時裝醫生」回歸設計初心：改造舊衣同時整理自己！
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

從《給十九歲的我》回望那段青葱女校歲月：四季穿毛衣、懷疑性取向、練就女漢子！在跌跌碰碰中成就自己
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

廢墟尋樂迸發繆思：隨著日籍英裔Sacha Yasumoto的鏡頭，給香港的「曾經」留下鮮明記錄
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

想過一個刺激又緊張的情人節？被人打劫誤以為劇情安排，這個情人夠難忘的！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
也談CBD
人氣文章
蔬菜水果有益是常識！子女偏不愛食？營養師3招令子女乖乖食蔬果！
人氣文章
伴侶與前度分手後做「貼心」朋友？想讓對方感同身受，留白讓他胡思亂想最好？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2023 20:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/02/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/02/2023
陳百里：可持續發展理念融入政策中　鼓勵企業引入智慧城市等元素
人氣文章財經熱話27/02/2023
史秀美：期待初創公司推更多AI服務及產品　令本港成為智慧城市
人氣文章財經熱話27/02/2023
「2022智慧生活夥伴大獎」頒獎禮共頒發66個獎項
人氣文章中國故事27/02/2023
《神州經脈》人幣逼近7關　A股四連跌　衛健委稱疫情呈零星散發
人氣文章專訪27/02/2023
【專訪】陶冬：掌門換人　世銀轉型（有片）
人氣文章香港要聞27/02/2023
【預算案】陳茂波料今年消費明顯反彈，消費券行政費降低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金