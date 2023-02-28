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【虛幣世界】比特幣走勢向好，但穩定幣則需求下降

28/02/2023

　　儘管比特幣近期表現良好，但穩定幣則趨勢低走，而穩定幣供應的變化可能預示著加密貨幣的下一步行動。分析指，儘管比特幣在2023年上漲了 43%，以太幣上漲了38%，但仍有大量資本處於閒置狀態，其中作為購買加密資產的關鍵機制－穩定幣供應量一直在下降。


　　 當穩定幣供應量增加時，意味著有更多資金購買加密資產；當穩定幣的供應量下降時，則意味著相反的情況。當前的穩定幣供給率可能表明存在對比特幣需求的潛在下降， 但更樂觀的解釋是，資本正處於觀望狀態，將在不久的將來以某種形式進行部署。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報23530.69元(美元．下同)，升0.16%(24小時比較．下同)；以太幣現報1634.76元，升0.08%；艾達幣報0.3648元，升0.03%；瑞波幣報0.3777元，跌0.21%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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