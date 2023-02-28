  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】大摩、高盛點評電訊三寶　最睇好邊隻？一click就知道

28/02/2023

 

 

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

91.400

異動股

03690

美團－Ｗ

138.400

異動股

01357

美圖公司

3.180

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 91.250
  • 03690 美團－Ｗ
  • 138.200
  • 01357 美圖公司
  • 3.190
  • 06169 宇華教育
  • 1.360
  • 00763 中興通訊
  • 23.700
股份推介
  • 00763 中興通訊
  • 23.700
  • 目標︰$24.20
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.800
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 52.700
  • 目標︰$70.00
  • 00522 ASMPT
  • 67.900
  • 目標︰$73.30
  • 00992 聯想集團
  • 7.150
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.800
  • 00700 騰訊控股
  • 352.800
  • 00388 香港交易所
  • 314.800
  • 00005 滙豐控股
  • 59.850
  • 00941 中國移動
  • 58.450
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 3.950
  • 目標︰$3.35
  • 09896 名創優品
  • 33.500
  • 目標︰$40.00
  • 01066 威高股份
  • 12.860
  • 目標︰$14.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/02/2023 10:00  【香港要聞】盧寵茂料撤銷口罩令後感染個案會上升，但持續期短暫

28/02/2023 09:37  【香港要聞】李家超:明日起取消口罩令，包括室內和室外

28/02/2023 09:56  【大國博弈】據報拜登最快下月設對華投資限制，惟力度遠小於預期

28/02/2023 09:24  恒指高開76點報20020，百度升2%，招行跌2.3%

28/02/2023 08:32  【國際要聞】英國和歐盟同意修訂《北愛議定書》，仍有待國會通過

28/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６０﹒４９億元，買騰訊沽比亞迪

28/02/2023 08:25  【大行炒Ｄ乜】大摩、高盛跟電訊股，中電去年盈利跌，花旗升目標

24/02/2023 17:45  《嚟緊炒Ｄ乜》百威亞太下周派成績表，中線睇３１﹒９９銀

28/02/2023 10:27  《財資快訊》美電軟報７﹒８４６３，隔夜飆升至３﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大摩、高盛點評電訊三寶　最睇好邊隻？一click就知道
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：歐洲對俄制裁的新尷尬（有片）
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超:明日起取消口罩令，包括室內和室外
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

坪洲一日遊！5大美食+打卡行程推介！自製手工南乳芝麻餅 / 牛皮廠秘密花園塗鴉打卡牆 / 新手1.5小時登手指山
人氣文章

娛樂情報

入行30年首獲提名對媽媽有交代 戴耀明渴望攞獎紀念人生
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

未來的國際秩序走向
DIVA CHANNEL
人氣文章

酒意人生．梁淑意

台北日式雞尾酒吧的一夜，與酒來場深度對話，讓香氣帶走惱人的思緒
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港首個大型酷兒展覽： 從愛、情、慾、平等的意識流動中，感受彩虹折射出來的光暈
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

伴侶與前度分手後做「貼心」朋友？想讓對方感同身受，留白讓他胡思亂想最好？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
拔罐愈深色效果愈好？中醫：錯！體弱者經常拔罐，真氣散失更疲勞！一星期一次都太密？
人氣文章
飲咖啡會令血壓上升？最新意大利研究：飲呢個分量不增加心血管疾病風險
人氣文章
未夠40歲提早收經、快衰老？肝腎不足、脾胃虛弱令卵巢功能早衰！針灸可延遲絕經？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2023 11:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2023 11:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2023 11:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/02/2023 11:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章大行報告28/02/2023
【大行炒D乜】大摩、高盛點評電訊三寶　最睇好邊隻？一click就知道
人氣文章專訪28/02/2023
【專訪】陶冬：歐洲對俄制裁的新尷尬（有片）
人氣文章國際動態28/02/2023
加拿大以國安為由，禁止在政府設備使用TikTok
人氣文章香港要聞28/02/2023
李家超:明日起取消口罩令，包括室內和室外
人氣文章開市Good Morning28/02/2023
黃瑋傑：港股短線或現技術性反彈　現底背馳及重返十天線方為觸底訊號
人氣文章香港要聞28/02/2023
消息指政府最快今日宣布取消口罩令 周三起室內外都可「無罩」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金