《午市前瞻》恒指兩萬點下宜分注部署 莎莎恢復速度難敵成本急增

恒生指數半日收報20025，升82點或0.41%，主板成交596.77億元。恒生中國企業指數報6663，跌6點或0.1%。恒生科技指數報3967，跌22點或0.56%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報352.2元，升2.8元或0.8%，成交34.5億元；阿里巴巴-SW收報88.05元，跌1.35元或1.51%，成交26.5億元；美團收報137.1元，升0.9元或0.66%，成交17.3億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(莎莎國際網頁截圖)



曾永堅：恒指短期兩萬點上下400點波動



恒指昨日跌穿兩萬點後，今日繼續於兩萬點膠著。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股短期仍未擺脫弱勢，以經驗而言，恒指須企穩250天線約5至10個交易日，才能正式判斷為喘穩，故預期未來一至兩星期恒指將於20000點上下，即介乎19600至20400遊走，期間將尋找穩定支持。



曾永堅指，早前市場受美國聯儲局再度放鷹，以及氣球事件引發中美關係緊張，加劇大市回吐，但踏入業績期，近日上市公司公布的業績普遍符合甚至優於市場預期，同時兩會臨近，令市場對於企業盈利恢復進度趨向樂觀，加上港股估值回落，將有利催化中長線資金入市。他建議，手持較多資金的投資者可於20000點以下分階段，進行6至12個月的中長線投資部署。



莎莎租金、薪酬等營運開支將上升



政府剛剛宣布將於明日3月1日解除口罩令，意味所有防疫措施都全面取消。不過曾永堅指出，此一消息已早為市場所預期，相關因素亦已反映股價之中，故今早個別本地零售股升幅並不明顥。本地零售股之一的莎莎(00178)，儘管受惠於通關復常概念，但曾永堅關注零售股將面對門市租金、薪酬等營運成本上升，復常帶來的盈利增長速度未必抵銷得到開支上升速度。再加上網購盛行，莎莎面臨巨大競爭壓力，看淡股價將要反覆回落。



科技探索有優勢惟須突破業務限制



至於網購概念股科技探索(01137)，今日最多曾升超過22%。曾永堅指，消費者未來將更加趨向網上購物，日用品至非必需品都有轉為網購趨勢，早年疫情亦為網購平台打下更強基礎，市場對網購概念股前景必然比實體店股份有更大期望。但針對科技探索，曾永堅認為HKTVmall市場侷限於香港，股份預期市盈率亦接近26倍，若要求更高估值，公司或須在業務或銷售對象上有進一步突破。

港府宣布明天撤銷口罩令，莎莎國際一度逾6%。(經濟通HV2報價系統截圖)

香港科技探索今早最多勁升逾22%，並創今年以來新高。(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文: 經濟通通訊社市場組



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