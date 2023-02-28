【FOCUS】英歐關係驟緩和 北愛「硬邊境」有解

一邊是超市貨架上新鮮番茄、黃瓜短缺，另一邊是來自普京的「核威脅」鐵幕－－英國和歐盟這對「冤家」，從未像此刻一樣需要團結。就在周一(27日)，雙方宣布達成《溫莎框架(Windsor Framework)》，以持久解決由英國脫歐引發的北愛硬邊境摩擦，並遏制任何可能違反《耶穌受難日協議(Good Friday Agreement)》的暴力野火，英鎊兌美元急升，但野心勃勃的前首相約翰遜似另有盤算。





陸上硬邊界 VS 海上硬邊界





自2020年12月31日午夜抵達Brexit終點站，英國脫離歐盟「出閘」已逾兩年，但北愛爾蘭卻仍留在「閘內」－－根據英歐2020年達成的《北愛爾蘭議定書》(脫歐協議的一部分)，北愛爾蘭繼續遵守歐盟單一市場規則，以防止與共享500公里邊境的愛爾蘭(歐盟成員國)之間，出現硬邊界(Hard border)；同時，從英國大陸進入北愛爾蘭的貨物，將在海上進行海關檢查。

《溫莎框架(Windsor Framework)》被稱為取得歷史性突破。



換言之，該議定書相當於將北愛和愛爾蘭之間的陸上硬邊界，偷換成北愛和英國大陸之間的海上硬邊界，英國貨物進入自己領土的北愛，卻面對繁瑣海關手續，既阻礙貿易往來，更激發北愛內部「親英聯合派」和「民族統一派」的矛盾。





貨物只運北愛，可綠色免檢





鑒於此，早在前英揆約翰遜去年中遭逼宮辭職前一個月，他即祭出《北愛爾蘭議定書法案（Northern Ireland Protocol Bill）》，以推翻部分2020年達成的議定書條款，包括簡化部分海關檢查、廢除歐洲法院對《北愛議定書》英歐爭議的解釋權等，隨即遭歐盟強烈反對。



後來的故事即是眼下的最新進展。去年10月上任的新英揆辛偉誠昨日宣布，與歐盟就修訂《北愛議定書》取得歷史性突破，根據新「溫莎框架」，英國大陸貨物若只運往北愛，可經綠色通道免檢(若有可能運往歐盟，則經紅線)；辛偉誠誇耀，這意味著英國超市貨架上的所有食品，都可在北愛超市買到。



此外，框架引入Stormont brake(剎車機制)，允許北愛爾蘭議會對新的歐盟商品規則提出異議，相當於維護北愛的主權。



約翰遜失威，強硬派或添亂



辛偉誠與馮德萊恩以和為貴，稱《溫莎框架》標誌英歐新關係的開始，刺激英鎊兌美元急升1%企上1.2；但就對前任約翰遜主張的《北愛議定書法案》毫不留情，稱「我們既不需要它，也沒有可靠的法律依據來推行」，盡管紅綠通道方案幾乎如出一轍。

英歐關係驟然緩和，能否令英國今年避過衰退？(Rishi Sunak Twitter)



現在的問題是，該框架能否獲得保守黨右翼強硬派以及北愛內部不同政黨的支持，尤其是當辛偉誠的風頭顯著蓋過約翰遜。保守黨後座議員Mark Francois就稱，新協議難以避免未來有關北愛的爭議最終仍進入歐洲法院。而約翰遜據報已告誡親英的民主統一黨(DUP) ，對新協議保持謹慎。



DUP黨魁Jeffrey Donaldson就稱，協議取得重大進展，但人們仍對歐盟法律對北愛的持久作用表示擔憂，聲稱將基於7條標準(包括北愛-英國間貨物免檢、北愛在法律方面有發言權等)來審視細節。稍顯意外的是，反對黨工黨罕有表示將支持達成該協議。



英歐關係驟然緩和，能否令英國今年避過衰退？隨著英國央行量化緊縮行動或給納稅人帶來高達2000億英鎊的損失，英鎊恐仍弱不禁風。

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