【月結－會後有機】兩會後或有佳音 恒指跌深料反彈

總結2月環球市場面對美國通脹再度升溫，聯儲局加息周期勢將延長，港股借勢回吐，全個2月跌完一關再一關，連跌四周累跌2677點。期間除觀望美國經濟數據外，港股亦進入業績高峰期，同時ChatGPT概念搶佔市場目光，本港上市大型科技股爭先入局聊天機械人研發。



葉尚志：聯儲局再放鷹拖累股市



目前美國聯邦基金利率已接近當局在去年12月時的預測上限，但近期公布的美國經濟數據仍然偏強，通脹下降速度緩慢，市場預料3月加息0.5厘後，當局或會進一步上調利率目標。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，美國1月份CPI及PCE按年升幅都高於市場預期，顯示美國通脹仍有上升壓力，若聯儲局繼續將遏抑通脹視為主要目標，3月有較大機會加息0.5厘，而會後聲明亦勢將放鷹。



他指，若美國延長加息周期，美股將為全球市場中最高風險的股市。他解釋，美國實際經濟環境轉弱，但受累高通脹令聯儲局持續加息，加劇孳息率倒掛情況，令影響由科技股蔓延至整體美國股市。此外，各國央行觀望聯儲局取態，估計亦會因為聯儲局持鷹派立場而改變貨幣政策。



人行或暫緩降準步伐



葉尚志提到，人民銀行採取與聯儲局截然不同的貨幣政策，在美國持續加息及收水的環境下，人行推行適度寬鬆政策的進程亦須有所調節，例如或會暫緩降準步伐以觀望聯儲局政策方向。故此，預期整體3月恒指將反覆上落為主，幅度約為19600至21600。短期而言，港股連跌四周後將現反彈，預期今次反彈阻力約於21200至21600，亦大有可能借兩會之勢上行。

(網上截圖)

溫鋼城：兩會在即留意內需科技股



中共二十屆中央委員會第二次全體會議將於3月26日至28日在北京召開，由中共中央總書記習近平主持會議。此外，第十四屆全國人大及政協會議，分別於3月5日和3月4日在北京開幕。



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，正值疫後復常階段，預期今次兩會將推出較大規模的經濟復甦政策，「不會甚麼都不做」。他估計在消費方面，或再次推出消費券，甚至可能加大消費貸款，促進更多人出外消費，而汽車補貼及稅務優惠相信會延續下去，並擴大至在更多省份推行。他認為，內需板塊當中，汽車、旅遊及餐飲股值得留意。



溫鋼城又指，隨著中央對科網企業的監管趨向放鬆，料有更多遊戲版號獲批，加上未來可能加大在芯片的培植、加強電動車的硬軟件配套等，相信在兩會後將有幫助科技行業的新措施出台，科技股同樣值得留意。基建股方面，溫鋼城認為相關股份在2月份表現不俗，相信已反映市場對兩會的政策憧憬，部署上宜以內需及科技板塊為先。

恒指連五周下跌，本周連續兩日收低於2萬關。(經濟通HV2報價系統截圖)



廿天線料成恒指3月阻力



至於恒指3月份的走勢推測，溫鋼城認為兩會的憧憬有望改善市場交投氣氛，對港股帶來幫助，疊加粉飾廚窗效應，恒指3月走勢不會太差，而美國通脹降溫、人民幣未有「穿7」、美匯指數亦未明顯轉強等因素均對後市有利。他預期，恒指3月在19600水平有支持，廿天線（現於20953)有則有較大阻力。

撰文: 經濟通通訊社市場組戚朗軒、余穎恒

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