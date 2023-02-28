《神州經脈》美據報放寬對華科技投資限制 A股回暖 人幣造好

據美媒報道，美國總統拜登計劃大幅放寬原定的對華投資限制，除了晶片行業之外，不會限制美國資金投資中國其他的高科技領域，但在進行有關交易時應通知美國政府並披露投資細節。報道指美國政府計劃在3月底或4月初公布行政命令，不過這項行政命令仍有細節待解決。

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美對華科技投資限制放寬，資本市場反應積極。滬綜今收漲0.66%，止四連跌，深成指上漲0.7%，創業板指上漲0.8%，全日成交額約為7567億元（人民幣．下同），與前一交易日相若，陸股通淨流出13億元。總計全月，滬綜指升0.74%，連續第二個月上升，深成指則全月下跌1.81%。

此外，市場憧憬國家新一輪刺激政策，屆時外資流入將提振人民幣匯率。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9519，較上個交易日升53點子，脫離近2個月低位；上個交易日報6.9572。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早亦高開130點子，報6.9515。

今日新聞精選

1. 據美媒報道，美國總統拜登計劃大幅放寬原定的對華投資限制，除了晶片行業之外，不會限制美國資金投資中國其他的高科技領域，但在進行有關交易時應通知美國政府並披露投資細節。報道將拜登政府調整對華投資限制形容為對華鷹派的挫折，因有關決定可能減緩中美走向戰略分離的勢頭，報道更引述華府前官員指，如果新規沒有權力拒絕美國和中國公司之間的交易，則主張國家安全的官員及議員將「非常失望」。不過有諮詢公司高層認為，這個行政命令只是美國對華投資審查的第一步，不應期望它是最後一步。

2. 中共中央、國務院近日發布的《數字中國建設整體布局規劃》提出，到2025年，數字中國建設取得重要進展。數字基礎設施高效聯通，數據資源規模和質量加快提升，政務數字化智能化水平明顯提升，數字文化建設躍上新台階。到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。

3. 中信證券2023年春季資本市場論壇在西安舉行。中信證券首席經濟學家明明表示，政策組合將是宏觀政策協調配合，靠前發力穩經濟。預算內財政將有一定擴張，預計赤字率3%左右，新增專項債4萬億元左右，準財政工具延續發力；「常規降準」仍有必要，關注存款利率改革和存量按揭貸款利率調整，下一次降準時點預計為2023年年中。

4. 針對美國白宮給政府機構30天時間確保聯邦設備禁用TikTok，中國外交部發言人毛寧稱，美國作為世界頭號大國，竟然如此懼怕一款青年人喜歡的應用軟件，未免太不自信。毛寧說，堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國企業的錯誤做法。

5. 中國外交部發言人毛寧在例行記者會上稱，奉勸美國懸崖勒馬，停止在台灣問題上走邊緣、「切香腸」，搞突破。如果美方一意孤行必將導致嚴重後果，美方必將為此付出沉重代價。另外，外交部又宣布，外長秦剛將於本周四（3月2日）出席在印度新德里舉行的二十國集團外長會議。

6. 深圳市發改委聯合深圳市住建局、深圳市規劃局，於上周五（2月24日）召集9家房企開會座談，主要就房地產投資開發形勢展開分析探討，相關房企圍繞項目存在的問題、協調解決措施、新項目儲備、政策支持建議等內容發言。此外，深交所在本周一（27日）組織召開房地產行業市場主體座談會，了解房地產支持政策的落地成效和房企生產經營、資本運作情況及面臨的挑戰，聽取相關房企及中介機構對進一步做好政策落實等意見建議。參會企業，包括萬科、中交地產、碧桂園、招商蛇口等。



7. 深圳市2023年首批可售型人才房發布配售通告。值得注意的是，認購本批次住房，按照申請家庭資格條件分為第一隊列和第二隊列，第二隊列申請條件較前批次人才房有所放鬆，具體體現為：一是降低了未婚購買可售人才房的年齡限制門檻，由35周歲下調為30周歲；二是放寬了對共同申請人的戶籍要求，主申請人為深戶，非深戶的孩子和配偶，在一定條件下可以作為共同申請人。



8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9392，較上個交易日4時30分收盤價升253點子，止兩連跌。全日在6.9300至6.9515之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）現升12點子，報6.9588。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9519，較上個交易日升53點子，脫離近2個月低位；上個交易日報6.9572。

撰文：經濟通中國組