【虛幣世界】監管與通脹困擾市場，加密貨幣波動性下降

消息指，自2月24日起，比特幣和及以太幣的平均真實區間 (ATR) 分別下跌了16%和11%，而ATR是衡量市場波動性的指標。相比之下，傳統金融指數（標準普爾 500 指數、納斯達克綜合指數、道瓊斯工業平均指數）的ATR同期分別下降了 2.7%、2.1% 和 1.5%。



分析相信，上周公布的通脹數據令市場波動性降低，加上市場預期3月22日的議息會議上必定加息四分一厘(半厘的可能性亦在上升)；而金融穩定委員會 (FSB) 和國際貨幣基金組織 (IMF) 將於9月發布的綜合文件將提供有關監管框架的更多細節，都令市場持有觀望態度。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報23055.69元(美元．下同)，跌0.37%(24小時比較．下同)；以太幣現報1602.01元，跌0.20%；艾達幣報0.3494元，跌0.68%；瑞波幣報0.3494元，跌0.68%。



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