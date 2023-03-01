【俄烏開戰】烏無人機首襲莫斯科郊外，疑遭電子干擾未命中目標
01/03/2023
俄羅斯首都莫斯科郊外自俄烏開戰以來，首次遭到烏克蘭無人機攻擊，但未造成傷亡。俄總統普京已下令聯邦安全局在邊境阻止烏方滲透。
烏軍一架無人機周二(28日)衝擊莫斯科州科洛納姆區一個天然氣設施，但未擊中，亦未發生爆炸。另一架烏軍無人機亦攻擊了俄羅斯西部邊境城市別爾哥羅德，亦未造成傷亡。分析指，烏軍無人機可能遭到俄方電子干擾而未能命中目標。
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俄羅斯首都莫斯科郊外自俄烏開戰以來，首次遭到烏克蘭無人機攻擊，但未造成傷亡。俄總統普京已下令聯邦安全局在邊境阻止烏方滲透。
烏軍一架無人機周二(28日)衝擊莫斯科州科洛納姆區一個天然氣設施，但未擊中，亦未發生爆炸。另一架烏軍無人機亦攻擊了俄羅斯西部邊境城市別爾哥羅德，亦未造成傷亡。分析指，烏軍無人機可能遭到俄方電子干擾而未能命中目標。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2023 10:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2023 10:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/03/2023 09:55
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